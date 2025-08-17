Macron mentre partecipa in videoconferenza all'incontro. Keystone

«Si è concluso l'incontro della Coalizione occidentale dei Volenterosi per l'Ucraina, in vista dei colloqui di domani a Washington». Lo dichiara su X il vicepremier polacco Radosław Sikorski.

Keystone-SDA SDA

Sikorski ha aggiunto di aver «sottolineato che, affinché la pace si realizzi, è necessario esercitare pressione sull'aggressore, non sulla vittima».

In precedenza, il presidente francese Emmanuel Macron, in alcuni frammenti audio del discorso introduttivo all'incontro in videoconferenza, a cui si è collegato dalla residenza estiva al forte di Brégançon, aveva indicato che l'obiettivo dell'incontro della Coalizione dei Volenterosi è «chiarire completamente le garanzie di sicurezza che vogliamo» per l'Ucraina, preparare la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di lunedì a Washington e «come organizzare il prossimo incontro con il presidente Putin, l'Ucraina, gli Stati Uniti e l'Europa».

Nel video si vedono collegati la premier Giorgia Meloni, il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e da Bruxelles Zelensky assieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.