Nell'immagine a lunga esposizione sono visibili una serie di satelliti SpaceX di Starlink. Keystone

L'Ue accelera nella realizzazione della nuova costellazione di satelliti Internet Iris2, considerata la risposta europea a Starlink di Elon Musk.

Keystone-SDA SDA

La Commissione europea ha firmato il contratto di concessione per Iris 2, infrastruttura per la resilienza, l'interconnettività e la sicurezza via satellite, con il consorzio SpaceRise per sviluppare, distribuire e gestire il nuovo sistema dell'Ue che prevede una rete di satelliti multiorbitali di 290 satelliti.

Dopo i programmi Galileo (servizio di posizionamento satellitare) e Copernicus (monitoraggio del pianeta e dell'ambiente), Iris2 rappresenta il terzo programma faro dell'Ue progettato per affrontare le sfide urgenti a lungo termine in materia di sicurezza, protezione e resilienza.

Per la vice presidente della Commissione europea Henna Virkkunen, «questa costellazione all'avanguardia proteggerà le nostre infrastrutture critiche, collegherà le nostre aree più remote e aumenterà l'autonomia strategica dell'Europa».

«Grazie alla collaborazione con il consorzio SpaceRISE, stiamo dimostrando il potere della collaborazione tra pubblico e privato per promuovere l'innovazione e offrire vantaggi tangibili a tutti gli europei» ha aggiunto la responsabile per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia.