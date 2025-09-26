  1. Clienti privati
New York Fischi, proteste e applausi per Netanyahu alle Nazioni Unite

SDA

26.9.2025 - 15:23

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu all'inizio del suo discorso all'assemblea generale delle Nazioni Unite.
Keystone

Fischi e applausi per il premier Benjamin Netanyahu prima del suo intervento all'assemblea generale dell'Onu. Il presidente dell'assemblea ha dovuto richiamare all'ordine la sala più volte, mentre alcune delegazioni uscivano in segno di protesta.

Keystone-SDA

26.09.2025, 15:23

26.09.2025, 15:34

«L'anno scorso da questo podio ho mostrato questa mappa del terrore dell'Iran che sta rapidamente sviluppando un programma nucleare e di missili balistici. Questi non solo rischiano di distruggere Israele ma mettono in pericolo gli Usa», ha detto il premier israeliano all'inizio del suo discorso. Netanyahu ha quindi ricordato i successi di Israele contro l'Iran, gli Houthi in Yemen, in Siria e contro i leader di Hamas a Gaza.

