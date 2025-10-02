  1. Clienti privati
Medio Oriente 19 navi della Flotilla intercettate, 23 ancora in rotta verso Gaza: «Attacchi illegali»

SDA

2.10.2025 - 07:02

Alcune imbarcazioni stanno procedendo verso la Striscia. (foto d'archivio)
Alcune imbarcazioni stanno procedendo verso la Striscia. (foto d'archivio)
Keystone

Sono al momento 19 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che risultano intercettate dalla marina israeliana. È quanto emerge dal sito della Flotilla, che dà le rotte in tempo reale.

Keystone-SDA

02.10.2025, 07:02

02.10.2025, 08:38

Su 44 barche della missione, 23 risultano tuttora in navigazione verso la Striscia di Gaza, mentre due sembrano aver cambiato rotta puntando verso nord, apparentemente in direzione Cipro.

Secondo il canale Telegram della Global Sumud Flotilla, la marina israeliana ha usato «aggressioni attive».

La nave Florida sarebbe infatti stata «deliberatamente speronata in mare», mentre le barche «Yulara, Meteque e altre sono state prese di mira con idranti. Questi attacchi illegali contro navi umanitarie disarmate costituiscono un crimine di guerra. Tutti i passeggeri a bordo sono illesi», precisano gli attivisti.

Hamas: «Atti di pirateria»

«L'intercettazione in acque internazionali della Sumud Flotilla da parte dell'esercito di occupazione israeliano e l'arresto di attivisti e giornalisti» costituiscono «atti di pirateria e terrorismo contro civili e accresceranno la rabbia dei popoli del mondo», ha da parte sua commentato Hamas.

«Condanniamo con la massima fermezza la barbara aggressione contro la Sumud Flotilla» che deve essere condannata «da tutte le persone libere del mondo», aggiunge il movimento.

Toni simili dalla Turchia, con il ministero degli Esteri che pure ha parlato di «atto di terrorismo».

L'attacco delle forze israeliane in acque internazionali contro la flottiglia, che era in viaggio per consegnare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, è un atto di terrorismo che costituisce la più grave violazione del diritto internazionale e mette in pericolo la vita di civili innocenti, ha affermato il ministero in una nota.

