Un membro dell'equipaggio, seduto in coperta, alza lo sguardo e indietreggia. Un istante dopo, una fiammata avvolge i giubbotti di salvataggio e si propaga a bordo della Family.

Alla vigilia della partenza per Gaza, la notte della nave capofila della Global Sumud Flotilla, ancorata al largo del porto tunisino di Sidi Bou Said, si è trasformata in ore di tensione racchiuse nei fotogrammi di un video sgranato diffuso sui social.

Attacco con un drone?

Il presunto attacco con un drone, denunciato dagli attivisti tra cui Greta Thunberg – che in quelle ore non si trovava a bordo -, non ha per ora trovato conferme ufficiali: le autorità tunisine hanno smentito la presenza di velivoli.

Ma le voci del collettivo, raccolte poche ore più tardi sulla scalinata del teatro municipale di Tunisi, hanno ribadito la loro versione e la volontà di salpare verso la Striscia per «mettere fine all'assalto israeliano».

Albanese: «Non lasciatevi intimidire»

Ad accompagnarle, tra kefiah e applausi, è giunto anche l'appello a «non lasciarsi intimidire» della relatrice speciale delle Nazioni Unite, Francesca Albanese. «Non sappiamo» chi sia il responsabile «ma non saremmo sorpresi se fosse Israele: se confermato, si tratta di un attacco alla sovranità tunisina», è stato il suo monito.

Drone?

La prima ricostruzione pubblica dell'accaduto è arrivata per bocca dell'attivista portoghese Miguel Duarte, immortalato sul pontile nel video e già noto per i salvataggi dei migranti nel Mediterraneo a bordo delle navi Sea Watch. «Il drone era a tre, quattro metri sopra le nostre teste. Ho gridato, ho chiamato l'equipaggio – ha raccontato -. Poi lo sgancio dell'ordigno e le fiamme. Per fortuna domate in pochi minuti».

Attorno a lui, molti hanno parlato apertamente di un attacco israeliano, ma le versioni più disparate hanno continuato a rincorrersi per tutta la giornata.

A passare al setaccio i filmati è stata anche la Bbc: un proiettile infuocato cade con traiettoria netta, compatibile con un razzo sparato a distanza ravvicinata, è stata l'osservazione degli esperti.

Pistola lanciarazzi?

Più prudenti gli analisti di Sibylline, secondo cui potrebbe trattarsi di una pistola lanciarazzi: i danni appaiono troppo limitati per un drone. Resta il dettaglio del suono registrato: un ronzio simile a pale o a un motore, che potrebbe provenire tanto da un drone quanto da un'imbarcazione vicina.

Belgio e Spagna chiedono indagini approfondite

A fare chiarezza hanno precisato a più riprese gli stessi attivisti, ci penseranno le autorità competenti. Ma l'episodio è entrato subito nei radar della comunità internazionale. Spagna e Belgio hanno chiesto indagini approfondite.

Non è mancata la denuncia dell'italiano a bordo Tony La Piccirella, secondo cui le autorità tunisine sarebbero salite a bordo con il pretesto di «effettuare rilievi», salvo poi «ripulire la zona» e «negare l'accaduto, nonostante i nostri numerosi video».

«Nessuno ci fermerà»

Sul ponte della Family battente bandiera portoghese, però, la determinazione continua a prevalere: «Nessuno ci fermerà», ha assicurato il brasiliano Thiago Avila poco prima che il comitato direttivo della Flotilla iniziasse la valutazione dei danni che, a un primo esame, sembrano importanti.

Tanto da non escludere un rinvio della partenza, in programma per domani. «Il ponte superiore è completamente bruciato o quasi, anche l'albero maestro ha subito danni così come parte della stiva», hanno evidenziato alcuni attivisti.