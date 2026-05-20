  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Global Sumud Flotilla Gli attivisti della Flotilla cominciano ad arrivare a Ashdod su navi dell'IDF

SDA

20.5.2026 - 12:42

Le forze navali israeliane stanno conducendo le imbarcazioni intercettate nel porto di Ashdod.
Le forze navali israeliane stanno conducendo le imbarcazioni intercettate nel porto di Ashdod.
Keystone

I partecipanti della Flotilla diretta a Gaza fermati ieri sera dalla Marina militare israeliana al largo delle coste di Cipro – tra cui quattro cittadini svizzeri – stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod.

Keystone-SDA

20.05.2026, 12:42

20.05.2026, 12:47

Lo conferma all'ANSA il portavoce di Adalah, l'organizzazione non governativa che assiste legalmente in Israele i partecipanti della missione e che ha iniziato a incontrare alcuni dei partecipanti fermati. «Il team legale di Adalah contesterà la legalità di queste detenzioni e chiederà l'immediato rilascio di tutti i partecipanti alla flottiglia», ha affermato Adalah in una nota.

Ieri sera il il ministero degli esteri israeliano ha affermato in una nota che «un'altra flottiglia di propaganda è giunta al termine: tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari».

«Ancora una volta, questa flottiglia si è rivelata nient'altro che una trovata pubblicitaria al servizio di Hamas. Israele continuerà ad agire nel pieno rispetto del diritto internazionale e non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza», aggiungeva la nota.

Da parte sua la Global Sumud Flotilla ha scritto nella notte su Telegram che «per la seconda volta in tre settimane, il più morale degli eserciti ha rapito i nostri compagni dalle acque internazionali.

Per protestare contro il loro rapimento illegale e in segno di solidarietà con gli oltre 9'500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane, almeno 87 partecipanti hanno iniziato uno sciopero della fame». «Chiediamo il rilascio di tutti gli ostaggi del regime israeliano – aggiungeva – Chiedete al vostro governo di condannare questo atto di pirateria».

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha chiesto a Israele di rispettare i diritti dei partecipanti, pur precisando di aver precedentemente avvertito i cittadini svizzeri dei rischi e che chi ha deciso di partire ha agito sotto la propria responsabilità.

Questa è la terza iniziativa in un anno per forzare il blocco israeliano su Gaza, territorio che soffre di gravi penurie dall'inizio della guerra nell'ottobre 2023.

I più letti

Completato il recupero dei corpi dei sub italiani: «Attrezzatura non adatta, come mai?»
Alessandra Mussolini vince il GF Vip, lo sfogo di Antonella Elia: «Il pubblico non capisce nulla»
La piccola Sofia diventa virale con Jannik Sinner, ma il racconto dei genitori spezza il cuore
Totti-Blasi, i titoli di coda non sono ancora arrivati: ecco la nuova svolta
La gaffe di Sinner a Roma: «Mi emoziono sempre quando c’è il signor Mattarella»

Altre notizie

Virus letale. Ebola s'espande veloce nella Repubblica democratica del Congo. L'Oms: «È emergenza sanitaria globale»

Virus letaleEbola s'espande veloce nella Repubblica democratica del Congo. L'Oms: «È emergenza sanitaria globale»

Stati Uniti. Ampliato in segreto l'accordo di Trump con l'agenzia delle entrate: basta pretese fiscali

Stati UnitiAmpliato in segreto l'accordo di Trump con l'agenzia delle entrate: basta pretese fiscali

Medio Oriente. I Pasdaran: «Se gli USA attaccano, la guerra si estenderà oltre la regione»

Medio OrienteI Pasdaran: «Se gli USA attaccano, la guerra si estenderà oltre la regione»

Ecco perché. Il Pentagono taglia da quattro a tre le brigate USA in Europa

Ecco perchéIl Pentagono taglia da quattro a tre le brigate USA in Europa