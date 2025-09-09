Medio OrienteFlotilla, nave colpita da un drone in acque tunisine?
La flottiglia salpata con attivisti e aiuti umanitari per Gaza ha dichiarato stanotte che una delle sue imbarcazioni «è stata colpita da quello che si sospetta essere un drone» mentre si trovava in acque tunisine, a Sidi Bou Said.
Un incendio è stato rapidamente spento, secondo testimoni sul posto. L'organizzazione Global Sumud Flotilla ha pubblicato filmati delle telecamere di sicurezza a bordo della nave 'Family' che «confermano l'attacco di un drone».
Nei video messi online su X si vede una persona a bordo dell'imbarcazione che all'improvviso guarda in alto spaventata, prima di un rumore sordo e di una fiammata. Poi il panico sulla nave, con un'altra persona che grida «incendio, incendio» e la prima che dice «siamo stati colpiti».
Gli organizzatori della spedizione diretta a Gaza hanno dichiarato che tutti i passeggeri e l'equipaggio sono al sicuro.
«Secondo i primi accertamenti si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio a bordo di una nave ancorata a 50 miglia dal porto di Sidi Bou Said e proveniente dalla Spagna. Le indagini sono in corso e non sono stati rilevati droni», ha invece dichiarato la Guardia nazionale tunisina.