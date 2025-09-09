  1. Clienti privati
Medio Oriente Flotilla, nave colpita da un drone in acque tunisine?

SDA

9.9.2025 - 07:00

Alcune delle imbarcazioni che fanno parte della flottiglia ieri al largo di Sidi Bou Said.
Alcune delle imbarcazioni che fanno parte della flottiglia ieri al largo di Sidi Bou Said.
Keystone

La flottiglia salpata con attivisti e aiuti umanitari per Gaza ha dichiarato stanotte che una delle sue imbarcazioni «è stata colpita da quello che si sospetta essere un drone» mentre si trovava in acque tunisine, a Sidi Bou Said.

Keystone-SDA

09.09.2025, 07:00

09.09.2025, 07:38

Un incendio è stato rapidamente spento, secondo testimoni sul posto. L'organizzazione Global Sumud Flotilla ha pubblicato filmati delle telecamere di sicurezza a bordo della nave 'Family' che «confermano l'attacco di un drone».

Nei video messi online su X si vede una persona a bordo dell'imbarcazione che all'improvviso guarda in alto spaventata, prima di un rumore sordo e di una fiammata. Poi il panico sulla nave, con un'altra persona che grida «incendio, incendio» e la prima che dice «siamo stati colpiti».

Gli organizzatori della spedizione diretta a Gaza hanno dichiarato che tutti i passeggeri e l'equipaggio sono al sicuro.

«Secondo i primi accertamenti si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio a bordo di una nave ancorata a 50 miglia dal porto di Sidi Bou Said e proveniente dalla Spagna. Le indagini sono in corso e non sono stati rilevati droni», ha invece dichiarato la Guardia nazionale tunisina.

