Flotilla, espulsi da Israele i due attivisti Thiago e Saif – Gallery L'attivista ispano-palestinese Saif Abukeshek dopo l'arresto lo scorso 3 maggio. (foto d'archivio) Immagine: Keystone L'attivista brasiliano Thiago Ávila scortato in prigione dopo l'arresto lo scorso 3 maggio. (foto d'archivio) Immagine: Keystone Flotilla, espulsi da Israele i due attivisti Thiago e Saif – Gallery L'attivista ispano-palestinese Saif Abukeshek dopo l'arresto lo scorso 3 maggio. (foto d'archivio) Immagine: Keystone L'attivista brasiliano Thiago Ávila scortato in prigione dopo l'arresto lo scorso 3 maggio. (foto d'archivio) Immagine: Keystone

Il ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi.

Keystone-SDA SDA

In un post su X, il ministero ha dichiarato: «Dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti, Saif Abukeshek e Thiago Ávila, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi oggi da Israele. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza».