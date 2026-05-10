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Medio Oriente Flotilla, espulsi da Israele i due attivisti Thiago e Saif

SDA

10.5.2026 - 08:22

Flotilla, espulsi da Israele i due attivisti Thiago e Saif – Gallery
Flotilla, espulsi da Israele i due attivisti Thiago e Saif – Gallery. L'attivista ispano-palestinese Saif Abukeshek dopo l'arresto lo scorso 3 maggio. (foto d'archivio)

L'attivista ispano-palestinese Saif Abukeshek dopo l'arresto lo scorso 3 maggio. (foto d'archivio)

Immagine: Keystone

Flotilla, espulsi da Israele i due attivisti Thiago e Saif – Gallery. L'attivista brasiliano Thiago Ávila scortato in prigione dopo l'arresto lo scorso 3 maggio. (foto d'archivio)

L'attivista brasiliano Thiago Ávila scortato in prigione dopo l'arresto lo scorso 3 maggio. (foto d'archivio)

Immagine: Keystone

Flotilla, espulsi da Israele i due attivisti Thiago e Saif – Gallery
Flotilla, espulsi da Israele i due attivisti Thiago e Saif – Gallery. L'attivista ispano-palestinese Saif Abukeshek dopo l'arresto lo scorso 3 maggio. (foto d'archivio)

L'attivista ispano-palestinese Saif Abukeshek dopo l'arresto lo scorso 3 maggio. (foto d'archivio)

Immagine: Keystone

Flotilla, espulsi da Israele i due attivisti Thiago e Saif – Gallery. L'attivista brasiliano Thiago Ávila scortato in prigione dopo l'arresto lo scorso 3 maggio. (foto d'archivio)

L'attivista brasiliano Thiago Ávila scortato in prigione dopo l'arresto lo scorso 3 maggio. (foto d'archivio)

Immagine: Keystone

Il ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi.

Keystone-SDA

10.05.2026, 08:22

10.05.2026, 08:38

In un post su X, il ministero ha dichiarato: «Dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti, Saif Abukeshek e Thiago Ávila, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi oggi da Israele. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza».

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