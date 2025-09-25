  1. Clienti privati
Medio Oriente Flotilla: «Le 50 barche continueranno dirette fino a Gaza»

SDA

25.9.2025 - 16:27

Le barche della Global Sumud Flotilla (nella foto del 13 settembre pronte a partire da Tunisi) sono decise a continuare fino a Gaza.
Le barche della Global Sumud Flotilla (nella foto del 13 settembre pronte a partire da Tunisi) sono decise a continuare fino a Gaza.
Keystone

Israele «non ci intimidirà. Non fermeremo i nostri sforzi fino a che non si ferma il genocidio. Chiediamo ai governi di fare pressioni per fermare la violenza».

Keystone-SDA

25.09.2025, 16:27

25.09.2025, 16:31

Lo ha detto Nkosi Zwelivelile Mandela, nipote del leader sudafricano Nelson, presente nella Global Sumud Flotilla in una conferenza stampa tenuta da rappresentanti della spedizione.

«Non ci saranno altre soste tecniche per le nostre 50 barche, continueremo diretti fino a Gaza. Siamo consapevoli delle minacce, ma ci rendono solo più uniti», hanno precisato gli attivisti della Global Sumud Flotilla nella conferenza stampa. «Siamo – aggiungono – nel momento più critico, ma dobbiamo essere ottimisti: noi vinceremo perché abbiamo ragione».

Israele: «Flotilla favorisce Hamas»

Pronta la risposta del ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar, che su X ha ribadito che «Israele non consentirà alle navi di entrare in una zona di combattimento attiva e non permetterà la violazione di un legittimo blocco navale. Israele è ancora pronto a impegnarsi in qualsiasi accordo costruttivo per trasferire gli aiuti in modo legale e pacifico».

«Israele ha accettato la proposta del governo italiano di scaricare gli aiuti nel porto di Cipro e poi trasferirli a Gaza. La flottiglia ha respinto la proposta italiana, dimostrando che il suo vero scopo è la provocazione e il servizio ad Hamas», ha scritto Sa'ar su X.

