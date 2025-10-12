  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Flotilla, «Tutti gli attivisti rilasciati da Israele»

SDA

12.10.2025 - 18:30

Gli attivisti erano arrivati da tutto il mondo, anche dall'Australia.
Gli attivisti erano arrivati da tutto il mondo, anche dall'Australia.
Keystone

Tutti i partecipanti della «Flotilla thousands madleens» e della missione «Conscience» della «Freedom flotilla coalition» – fermati quattro giorni fa dalle autorità israeliane – sono stati rilasciati.

Keystone-SDA

12.10.2025, 18:30

12.10.2025, 18:39

Nessun partecipante rimane attualmente sotto custodia israeliana. Lo riferisce il team legale internazionale di Adalah, che assiste gli attivisti.

«Le ultime persone rilasciate – riferisce il team – sono state Huwaida Arraf e Zohar Regev, entrambi cittadini con doppia nazionalità israeliana, inizialmente trattenuti con accuse di natura penale, poi decadute. Nel corso della settimana, il team legale Adalah ha rappresentato davanti alle autorità israeliane i 145 partecipanti delle due flottille detenuti, oltre ai membri della precedente Global Sumud Flotilla, che contava 462 persone. Durante l'assistenza legale, Adalah ha raccolto numerose testimonianze sui maltrattamenti subiti da parte delle forze israeliane, sia durante l'intercettazione che durante la detenzione».

Secondo le parole del team in un comunicato «le testimonianze riferiscono di aggressioni fisiche e verbali, di persone costrette a restare per ore sotto il sole, della confisca di beni personali, di condizioni di prigionia estremamente dure nel carcere di Ketziot, tra cui mancanza di cibo e acqua potabile, sequestro e negazione all'utilizzo dei medicinali salvavita, negazione dell'accesso agli avvocati e udienze svolte senza preavviso o adeguata rappresentanza legale».

I più letti

Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
La figlia di Vittorio Sgarbi: «Non voglio che qualcuno si approfitti di lui»
Quanto è davvero salutare andare in bicicletta elettrica?
Morte di Paolo Sottocorona, sui social spuntano teorie novax. Mentana: «Avvoltoi»
Roger Federer torna in campo a Shanghai: dà spettacolo, si diverte e fa divertire

Sulla Flotilla

Medio Oriente. Intercettate tutte le nove imbarcazioni della nuova Flotilla

Medio OrienteIntercettate tutte le nove imbarcazioni della nuova Flotilla

Rimpatriati dalla Giordania. Atterrati a Ginevra gli ultimi partecipanti svizzeri della Flotilla per Gaza

Rimpatriati dalla GiordaniaAtterrati a Ginevra gli ultimi partecipanti svizzeri della Flotilla per Gaza

Medio Oriente. Flotilla: gli ultimi 10 svizzeri espulsi da Israele verso la Giordania

Medio OrienteFlotilla: gli ultimi 10 svizzeri espulsi da Israele verso la Giordania

Medio Oriente. Greta Thunberg: «Siamo stati maltrattati in detenzione, ma a Gaza c'è un genocidio»

Medio OrienteGreta Thunberg: «Siamo stati maltrattati in detenzione, ma a Gaza c'è un genocidio»

Global Sumud Flotilla. Arrivati a Ginevra nove attivisti svizzeri

Global Sumud FlotillaArrivati a Ginevra nove attivisti svizzeri

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Zelensky sente ancora Trump e Macron: «Servono missili»

Guerra in UcrainaZelensky sente ancora Trump e Macron: «Servono missili»

Spagna. Scontri tra falangisti e antifascisti nei Paesi Baschi, 17 gli arresti

SpagnaScontri tra falangisti e antifascisti nei Paesi Baschi, 17 gli arresti

Escalation o bluff?. Vance: «Trump ha più carte, è pronto a tutto con la Cina»

Escalation o bluff?Vance: «Trump ha più carte, è pronto a tutto con la Cina»