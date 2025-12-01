L'inviato speciale USA Steve Witkoff. Keystone

L'inviato americano di Trump Steve Witkoff ha un nuovo incontro con il caponegoziatore ucraino Rustem Umerov in Florida. Lo affermano fonti vicine al dossier all'Afp.

«Umerov e Witkoff si stanno incontrando di nuovo in questo momento» perché «ci sono ancora alcune questioni» da discutere, si fa sapere. Volodymyr Zelensky incontrerà Umerov martedì in Irlanda, mentre Witkoff è atteso a Mosca lo stesso giorno per incontrare Vladimir Putin.