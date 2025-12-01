Guerra in UcrainaWitkoff e Umerov di nuovo a colloquio in Florida?
1.12.2025 - 14:56
L'inviato americano di Trump Steve Witkoff ha un nuovo incontro con il caponegoziatore ucraino Rustem Umerov in Florida. Lo affermano fonti vicine al dossier all'Afp.
«Umerov e Witkoff si stanno incontrando di nuovo in questo momento» perché «ci sono ancora alcune questioni» da discutere, si fa sapere. Volodymyr Zelensky incontrerà Umerov martedì in Irlanda, mentre Witkoff è atteso a Mosca lo stesso giorno per incontrare Vladimir Putin.