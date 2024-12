Quartieri di Kiev bombardati dai russi. Keystone

L'Ucraina ha indicato agli alleati che per il 2025 ha bisogno di «almeno 120 miliardi di dollari» per poter continuare la resistenza contro la Russia e iniziare a costruire una «forza di deterrenza strategica» per evitare che Mosca invada di nuovo il Paese in futuro.

Lo dice all'ANSA una fonte militare qualificata che ha richiesto l'anonimato per discutere di questioni riservate. La cifra è molto superiore ai 40 miliardi di euro concordata – ma senza vincoli – al summit della Nato di Washington.

Non è chiaro, al momento, se Kiev consideri i 50 miliardi erogati grazie all'accordo del G7 all'interno del perimetro o si tratti di fondi aggiuntivi.

La questione potrebbe essere discussa al prossimo Consiglio Nato-Ucraina, che si terrà domani a Bruxelles e al quale parteciperà il ministro degli Esteri Andrii Sybiha.

