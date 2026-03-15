  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Secondo i media L'Ue valuta il rafforzamento della missione navale Aspides

SDA

15.3.2026 - 14:18

Il Golfo di Aden e il Canale di Suez sono l'area di operazione della missione Aspides.
Il Golfo di Aden e il Canale di Suez sono l'area di operazione della missione Aspides.
Keystone

Bruxelles valuta un possibile rafforzamento della missione navale europea Aspides. Il dossier sarà oggetto di una riflessione, guidata dall'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas, alla riunione dei ministri degli Esteri domani.

Keystone-SDA

15.03.2026, 14:18

15.03.2026, 14:22

Secondo fonti europee, non è attesa una decisione immediata, ma sono in corso valutazioni interne su come utilizzare al meglio gli strumenti già a disposizione e su un eventuale adattamento del mandato. Tra gli elementi allo studio figurano i contributi navali dei Paesi Ue e la capacità della missione – che attualmente opera nel mar Rosso, nel golfo Persico e nel golfo di Aden – di intercettare le minacce.

La missione navale europea Eunavfor Aspides, avviata il 19 febbraio del 2024 per garantire la libertà di navigazione nella regione del Mar Rosso messa in pericolo dagli attacchi dei miliziani Houthi, stretti alleati dell'Iran, ha inevitabilmente assunto un ruolo ancora più strategico ora con lo scoppio della guerra tra Usa e Israele da una parte e l'Iran dall'altra.

Il mandato della missione sarebbe scaduto lo scorso 28 febbraio ma il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di prorogarla fino al 28 febbraio del 2027 a seguito di una revisione strategica.

Nell'ambito della proroga, il Consiglio ha concordato un importo di riferimento finanziario di circa 15 milioni di euro per coprire i costi comuni dell'operazione per il periodo dal primo marzo 2026 al 28 febbraio 2027.

I più letti

Aereo scompare dopo il decollo da Locarno: ricerche in Val Bavona
Cuche completa il poker di medaglie con il bronzo nello slalom
Il campione di dorso Ceccon sbotta: «Mi alleno con chi fa acquagym. Come preparo le Olimpiadi?»
Belen Rodriguez non più single? Ecco chi sarebbe il nuovo amore dell'argentina
Salta Argentina-Spagna: il conflitto in Medio Oriente ferma anche il calcio  - Iran smentisce le voci: «Khamenei sta bene e guida il Paese»

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Salta Argentina-Spagna: il conflitto in Medio Oriente ferma anche il calcio  - Iran smentisce le voci: «Khamenei sta bene e guida il Paese»

Ticker Medio OrienteSalta Argentina-Spagna: il conflitto in Medio Oriente ferma anche il calcio  - Iran smentisce le voci: «Khamenei sta bene e guida il Paese»

Medio Oriente. Trump: «Non ancora pronto per accordo che concluda la guerra»

Medio OrienteTrump: «Non ancora pronto per accordo che concluda la guerra»

Conflitto. Guerra in Ucraina, escalation di attacchi incrociati

ConflittoGuerra in Ucraina, escalation di attacchi incrociati