Il Golfo di Aden e il Canale di Suez sono l'area di operazione della missione Aspides. Keystone

Bruxelles valuta un possibile rafforzamento della missione navale europea Aspides. Il dossier sarà oggetto di una riflessione, guidata dall'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas, alla riunione dei ministri degli Esteri domani.

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Secondo fonti europee, non è attesa una decisione immediata, ma sono in corso valutazioni interne su come utilizzare al meglio gli strumenti già a disposizione e su un eventuale adattamento del mandato. Tra gli elementi allo studio figurano i contributi navali dei Paesi Ue e la capacità della missione – che attualmente opera nel mar Rosso, nel golfo Persico e nel golfo di Aden – di intercettare le minacce.

La missione navale europea Eunavfor Aspides, avviata il 19 febbraio del 2024 per garantire la libertà di navigazione nella regione del Mar Rosso messa in pericolo dagli attacchi dei miliziani Houthi, stretti alleati dell'Iran, ha inevitabilmente assunto un ruolo ancora più strategico ora con lo scoppio della guerra tra Usa e Israele da una parte e l'Iran dall'altra.

Il mandato della missione sarebbe scaduto lo scorso 28 febbraio ma il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di prorogarla fino al 28 febbraio del 2027 a seguito di una revisione strategica.

Nell'ambito della proroga, il Consiglio ha concordato un importo di riferimento finanziario di circa 15 milioni di euro per coprire i costi comuni dell'operazione per il periodo dal primo marzo 2026 al 28 febbraio 2027.