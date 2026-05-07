Le parti restano invece ancora lontane su questioni come il programma nucleare iraniano. Keystone

Gli Stati Uniti e l'Iran si stanno avvicinando a un accordo limitato e temporaneo per fermare la guerra: lo affermano fonti e funzionari al sito di Reuters, con una bozza che fermerebbe i combattimenti ma lascerebbe irrisolte le questioni più controverse.

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Il piano che sta prendendo forma si concentra su un memorandum d'intesa a breve termine piuttosto che su un accordo di pace globale, sottolineando le profonde divisioni tra le due parti e segnalando che si tratterebbe di una misura provvisoria.

Teheran e Washington hanno ridimensionato le ambizioni di un accordo globale a causa del persistere di divergenze, in particolare sul programma nucleare iraniano, compreso il destino delle sue scorte di uranio altamente arricchito e la durata della sospensione delle attività nucleari da parte di Teheran.

Al contrario, stanno lavorando a un accordo temporaneo volto a prevenire un ritorno al conflitto e a stabilizzare il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, hanno affermato le fonti.

«La nostra priorità è che annuncino la fine definitiva della guerra, dopodiché le restanti questioni potranno essere affrontate una volta ripresi i colloqui diretti», ha dichiarato a Reuters un alto funzionario pakistano coinvolto nella mediazione tra le due parti.

Secondo le fonti, il quadro proposto si svilupperebbe in tre fasi: la fine formale della guerra, la risoluzione della crisi nello Stretto di Hormuz e l'avvio di un periodo di 30 giorni per i negoziati su un accordo più ampio.