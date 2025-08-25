  1. Clienti privati
Medio Oriente Foreign Press Association: «Israele dia spiegazioni sul raid»

SDA

25.8.2025 - 15:50

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu (foto d'archivio)
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu (foto d'archivio)
Keystone

La Foreign Press Association ha chiesto «spiegazioni immediate» all'esercito israeliano e all'ufficio del premier Benjamin Netanyahu, dopo che un attacco israeliano contro un ospedale ha ucciso cinque giornalisti.

Keystone-SDA

25.08.2025, 15:50

25.08.2025, 15:56

«Chiediamo spiegazioni immediate alle forze di difesa israeliane e all'ufficio del primo ministro israeliano. Chiediamo a Israele di porre fine una volta per tutte alla sua abominevole pratica di prendere di mira i giornalisti», ha dichiarato l'associazione in una nota.

