Medio OrienteForeign Press Association: «Israele dia spiegazioni sul raid»
SDA
25.8.2025 - 15:50
La Foreign Press Association ha chiesto «spiegazioni immediate» all'esercito israeliano e all'ufficio del premier Benjamin Netanyahu, dopo che un attacco israeliano contro un ospedale ha ucciso cinque giornalisti.
«Chiediamo spiegazioni immediate alle forze di difesa israeliane e all'ufficio del primo ministro israeliano. Chiediamo a Israele di porre fine una volta per tutte alla sua abominevole pratica di prendere di mira i giornalisti», ha dichiarato l'associazione in una nota.