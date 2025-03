La donna aveva lavorato a lungo nel dipartimento di giustizia. KEYSTONE

Jessica Aber, ex procuratrice federale che si è dimessa il giorno in cui Donald Trump ha assunto la presidenza degli Stati Uniti per la seconda volta, è stata trovata morta a 43 anni in una casa in Virginia.

Antonio Fontana

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex procuratrice federale statunitense Jessica Aber è stata trovata senza vita in casa sua.

Aber si era dimessa nel giorno in cui Trump ha assunto la presidenza degli Stati Uniti.

Le informazioni sul misterioso decesso sono poche, ma i medici sono al lavoro per chiarirne le cause. Mostra di più

Si era dimessa il giorno in cui Donald Trump ha assunto la presidenza degli Stati Uniti per la seconda volta, ossia a gennaio di quest'anno. E ora è stata trovata morta.

Si tratta dell'ex procuratrice federale Jessica Aber, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto in casa sua dalla polizia.

Come riporta la rivista «People», gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione nel blocco 900 di Beverly Drive di Alexandria, in Virginia. Lì, hanno dichiarato la 43enne morta.

Cos'è accaduto?

Le informazioni sono poche, almeno per il momento. Non è chiaro se la casa in cui è stata trovata Aber fosse di sua proprietà, e nemmeno chi abbia contattato la polizia per la segnalazione.

È in corso però un'indagine per chiarire le circostanze della morte.

Anni di carriera

La donna era stata nominata procuratrice degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia (EDVA) da Joe Biden nell'agosto 2021, e confermata all'unanimità dal Senato nell'ottobre dello stesso anno.

Si è poi dimessa dal suo incarico il 20 gennaio di quest'anno, lo stesso giorno in cui Trump ha assunto la presidenza degli Stati Uniti.

La sua carriera era cominciata nel 2009, come procuratrice aggiunta degli Stati Uniti, occupandosi di casi di frode finanziaria, corruzione pubblica, crimini violenti e sfruttamento minorile.

Le reazioni

In una dichiarazione su X, Erik Siebert, l'attuale procuratore degli Stati Uniti per l'EDVA, ha espresso il suo dolore per la perdita di Aber, definendola una leader, mentore e procuratrice senza pari, e una persona insostituibile.

«La sua professionalità, grazia e acume legale hanno alzato l'asticella», ha aggiunto Siebert. «Siamo devastati da questa perdita, ma ognuno di noi nel Distretto Orientale della Virginia guarderà al suo esempio e cercherà di proseguire sullo standard di eccellenza che lei ha fissato».

Statement from U.S. Attorney Erik S. Siebert on the passing of U.S. Attorney Jessica D. Aber pic.twitter.com/JfozwSguaQ — U.S. Attorney EDVA (@EDVAnews) March 22, 2025

Anche il procuratore generale degli Stati Uniti, Pamela Bondi, ha espresso le sue condoglianze: «La perdita di Jessica Aber è tragica. I nostri cuori e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento estremamente difficile», ha scritto.

