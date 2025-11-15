  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Almeno 15 feriti Forte esplosione in una zona industriale di Buenos Aires

SDA

15.11.2025 - 11:51

Il luogo delle deflagrazioni si trova non lontano dall'aeroporto internazionale.
Il luogo delle deflagrazioni si trova non lontano dall'aeroporto internazionale.
Keystone

Potenti esplosioni hanno scosso la zona industriale di Ezeiza, a sud di Buenos Aires, innescando un incendio.

Keystone-SDA

15.11.2025, 11:51

15.11.2025, 11:58

Lo ha dichiarato il sindaco di Ezeiza Gaston Granados, secondo quanto riportato da Afp. «Le esplosioni e gli incendi scoppiati nelle diverse fabbriche sono di proporzioni enormi», ha aggiunto.

L'esplosione ha compromesso la visibilità nella zona e, secondo la stampa locale, ha causato diversi feriti, almeno 15. È avvenuta in un complesso industriale nella città di Carlos Spegazzini. Numerosi voli in arrivo all'aeroporto internazionale, non lontano dal luogo delle deflagrazioni, sono stati ritardati o dirottati e una delle strade di accesso è bloccata, come riporta l'agenzia Efe.

Vari edifici in fiamme

Granados ha dichiarato al canale di notizie TN che la causa e il luogo preciso dell'esplosione sono ancora sconosciuti. Ha affermato che le fiamme hanno colpito diversi stabilimenti del parco industriale. «Uno di questi è un impianto chimico, i cui magazzini, contenenti materiali agricoli e fertilizzanti, hanno preso fuoco – ha detto – c'è anche un impianto di produzione di materie plastiche».

Secondo fonti mediche, citate dai media locali, la maggior parte dei feriti sono residenti della zona, che hanno riportato ferite da lievi a moderate, derivanti da ustioni, traumi multipli e vetri frantumati dall'onda d'urto.

«In merito all'esplosione avvenuta nella zona di Ezeiza, il Ministero della Salute riferisce che gli ospedali provinciali e comunali della regione stanno collaborando in una rete coordinata, pronti a ricevere e curare tutti coloro che potrebbero essere stati colpiti», ha riferito il Ministero della Salute della Provincia di Buenos Aires.

I più letti

Gianni Rivera spiega perché l'Italia non è più una big e chi è l'unico in Serie A che lo fa ancora sognare
700'000 franchi in poco più di un mese: ecco dov'è uno dei radar più redditizi della Svizzera
Un missile di soli 65 cm, prodotto su larga scala, potrebbe fermare i droni di Putin
L'Euro crolla al minimo storico sul franco, ecco il tasso di cambio
Si finge un vicino e chiede 20 franchi per il fattorino, ecco la truffa che si diffonde in Svizzera

Altre notizie

Campagna elettorale. Parte il tour di Orban contro l'Ucraina: «L'Ue è sull'orlo della guerra»

Campagna elettoraleParte il tour di Orban contro l'Ucraina: «L'Ue è sull'orlo della guerra»

Stati Uniti. Le chance di un impeachment a Trump aumentano con il caso Epstein

Stati UnitiLe chance di un impeachment a Trump aumentano con il caso Epstein

Lo dice la polizia. «Nessuna intenzionalità»: lo schianto del bus a Stoccolma è stato un incidente

Lo dice la polizia«Nessuna intenzionalità»: lo schianto del bus a Stoccolma è stato un incidente