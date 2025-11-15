Il luogo delle deflagrazioni si trova non lontano dall'aeroporto internazionale. Keystone

Potenti esplosioni hanno scosso la zona industriale di Ezeiza, a sud di Buenos Aires, innescando un incendio.

Keystone-SDA SDA

Lo ha dichiarato il sindaco di Ezeiza Gaston Granados, secondo quanto riportato da Afp. «Le esplosioni e gli incendi scoppiati nelle diverse fabbriche sono di proporzioni enormi», ha aggiunto.

L'esplosione ha compromesso la visibilità nella zona e, secondo la stampa locale, ha causato diversi feriti, almeno 15. È avvenuta in un complesso industriale nella città di Carlos Spegazzini. Numerosi voli in arrivo all'aeroporto internazionale, non lontano dal luogo delle deflagrazioni, sono stati ritardati o dirottati e una delle strade di accesso è bloccata, come riporta l'agenzia Efe.

Vari edifici in fiamme

Granados ha dichiarato al canale di notizie TN che la causa e il luogo preciso dell'esplosione sono ancora sconosciuti. Ha affermato che le fiamme hanno colpito diversi stabilimenti del parco industriale. «Uno di questi è un impianto chimico, i cui magazzini, contenenti materiali agricoli e fertilizzanti, hanno preso fuoco – ha detto – c'è anche un impianto di produzione di materie plastiche».

Secondo fonti mediche, citate dai media locali, la maggior parte dei feriti sono residenti della zona, che hanno riportato ferite da lievi a moderate, derivanti da ustioni, traumi multipli e vetri frantumati dall'onda d'urto.

«In merito all'esplosione avvenuta nella zona di Ezeiza, il Ministero della Salute riferisce che gli ospedali provinciali e comunali della regione stanno collaborando in una rete coordinata, pronti a ricevere e curare tutti coloro che potrebbero essere stati colpiti», ha riferito il Ministero della Salute della Provincia di Buenos Aires.