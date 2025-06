Particolarmente colpita la frazione di Cancia nel comune di Borca di Cadore, dove una frana ha portato a valle tonnellate di detriti. Screenshot X/ Vigili del Fuoco

Nella provincia di Belluno, i forti temporali hanno provocato allagamenti e frane, lasciando molte persone intrappolate nelle loro case.

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Forti temporali in Veneto hanno causato allagamenti e frane, con persone intrappolate in casa, in particolare a Cancia.

Strade e case sono bloccate, le squadre di soccorso sono in azione.

Le autorità avvertono di un ulteriore pericolo e consigliano alle persone di rimanere ai piani alti. Mostra di più

Domenica sera il Veneto è stato colpito da forti temporali. Le conseguenze sono state devastanti: alluvioni e frane hanno causato danni ingenti nella provincia di Belluno.

Particolarmente colpita è stata la frazione di Cancia, nel comune di Borca di Cadore, dove una frana ha portato a valle tonnellate di detriti. Secondo il «Corriere della Sera», una decina di residenti sono rimasti intrappolati nelle loro case.

Fango e pietre hanno invaso anche la strada statale 51 per Cortina, che è stata chiusa per diverse ore. I vigili del fuoco e la protezione civile stanno lavorando senza sosta per liberare le abitazioni colpite e portare in salvo i residenti.

50 millimetri di pioggia in 30 minuti

La frana si è verificata dopo un forte temporale che ha portato 50 millimetri di pioggia in 30 minuti. Diverse auto sono state danneggiate e si sono verificate interruzioni di corrente.

Le persone sono rimaste intrappolate anche in altre zone del Cadore, come l'Alpago. Numerose le richieste di aiuto sui social media: «Venite a salvarci, siamo isolati».

#Maltempo #Belluno, dalle 4:30 #vigilidelfuoco al lavoro a Borca di Cadore per una frana: fango e detriti hanno interessato auto e abitazioni. Per precauzione, evacuati alcuni residenti. Intervento in corso.



[#16giugno 10:00] pic.twitter.com/oJFhiNJOzc — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 16, 2025

Delle case sono piene di macerie. Alcune persone, in preda all'angoscia, stanno cercando di raggiungere i parenti a piedi. Una tempesta aveva già colpito la stessa regione nel 2009, quando una madre e suo figlio persero la vita.

Seconda tempesta in pochi giorni

Lunedì mattina le autorità hanno continuato a monitorare attentamente la situazione. L'amministrazione comunale e l'Associazione turistica Pro Loco consigliano ai residenti di rimanere nei piani alti delle loro case e di non uscire. Grandi massi continuano a bloccare le porte di diverse case.

Questa è già la seconda forte tempesta in pochi giorni. Sabato scorso, un'enorme frana si è verificata tra San Vito di Cadore e Cortina d'Ampezzo, lasciando un'enorme nuvola di polvere nella valle.