Il fiume Dnipro che divide la parte orientale dell'Ucraina da quella occidentale.. Keystone

Le forze di difesa aerea ucraine avrebbero abbattuto nella notte 29 dei 38 droni Shahed registrati fra ieri sera e stamattina lanciati su più parti del Paese, stando ad un post dell'aeronautica militare ucraina su Telegram citato da Ukrinform.

Stando al Ministero della difesa britannico, in Ucraina nell'ultima settimana di guerra il fronte resta statico, senza sostanziali variazioni, con i russi che conducono offensive in direzione di Avdiivka, nel Donetsk, dove subiscono «gravi perdite», e di Kupiansk, nel Lugansk.

Gli ucraini avrebbero stabilito una testa di ponte sulla riva est del fiume Dnipro che i russi non riescono a scalzare. Nessuna delle parti è riuscita a fare progressi sostanziali su questi punti di attrito, secondo i Britannici.

Con l'arrivo del freddo invernale in Ucraina orientale, i servizi britannici prevedono che nel prossimo futuro non sono prevedibili cambiamenti sostanziali e rimarcano anche come i droni-spia per entrambe le parti svolgano sempre un ruolo essenziale nel prevenire attacchi nemici.

SDA