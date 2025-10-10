I due uomini sembrano quasi identici: una coincidenza? Screenshot X

Il conduttore di Fox News Jesse Watters ha fatto scalpore per un'intervista a un presunto membro di Antifa. Gli internauti sono convinti che l'«informatore» mascherato non sia uno sconosciuto.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te In «Jesse Watters Primetime», un uomo mascherato di nome «Eric» è apparso come un presunto ex membro di Antifa.

I telespettatori pensano però che l'uomo sia Ramon «Mundo» Mendoza, un ex insider della mafia messicana che Watters ha intervistato nel 2023.

Su X circolano video di confronto: diversi utenti e commentatori affermano che la voce e l'aspetto sono «sorprendentemente simili». Mostra di più

Il conduttore di «Fox News» Jesse Watters è stato criticato dopo che un «informatore antifa» mascherato è apparso nel suo programma spacciandosi per un ex estremista di sinistra.

L'uomo, presentato solo come «Eric», ha detto di essere stato coinvolto per anni nel movimento radicale Antifa e di voler ora rivelare «la verità» sulle sue strutture.

Poco dopo la messa in onda dell'episodio, gli spettatori più attenti hanno notato una notevole somiglianza tra Eric e un altro ospite di Watters del passato.

Come ha riportato il portale statunitense «Mediaite», l'uomo assomiglia fortemente a Ramon «Mundo» Mendoza, un presunto ex membro della mafia messicana, che Watters aveva intervistato nel suo show nel 2023.

Il sospetto ha scatenato un'ondata di commenti sui social network. L'account «Decoding Fox News» ha pubblicato su X un video di confronto in cui si vedono i due uomini fianco a fianco, e le reazioni non si sono fatte attendere.

Last week Jesse Watters spoke to man named Eric who claimed he was formerly a member of antifa. Two years ago Watters interviewed Ramon "Mundo" Mendoza, a former Mexican Mafia member. Some folks thought the men looked similar. This is a side by side comparison. 🤷‍♀️ pic.twitter.com/fr5PcDxDZt — Decoding Fox News (@DecodingFoxNews) October 6, 2025

«Sembra proprio la stessa persona», ha scritto il giornalista David Pugliese. Un altro utente ha commentato sarcastico: «Chiaramente è lo stesso uomo, avrebbe solo dovuto lavorare un po' sulle sopracciglia».

Anche altri osservatori sono rimasti sbalorditi. «Se Anderson Cooper facesse una cosa del genere, i repubblicani chiederebbero immediatamente le sue dimissioni», si legge in un altro commento.

Voce, accento e movimenti sono quasi identici

Anche noti commentatori politici sono intervenuti. Sam Seder, conduttore del programma progressista statunitense «The Majority Report», ha dichiarato: «L'idea stessa che qualcuno della mafia messicana si presenti a casa di Jesse Watters è assurda. Ma pensare che un membro di Antifa si rivolga proprio a «Fox News» per raccontare la sua storia è semplicemente assurdo».

Diversi utenti hanno sottolineato che la voce, l'accento e i movimenti erano quasi identici. «È chiaramente la stessa persona», ha scritto un utente. «Parla allo stesso modo, si muove allo stesso modo, ha la stessa voce. Fox News dovrebbe vergognarsi».

I don't know if 'Antifa Eric' is the same guy as 'Mafia Mundo', but it's weird that @JesseBWatters complains about masks and anonymous sources while he invites a cadre of sketchy masked men who might be the same person on his TV show https://t.co/c5VFkRBcpR pic.twitter.com/iIdPZAFbT8 — Bad Fox Graphics (@BadFoxGraphics) October 6, 2025

Altri si sono spinti oltre e hanno ipotizzato che l'ospite mascherato potesse essere una celebrità completamente diversa, come l'ex Navy SEAL Robert J. O'Neill, che sostiene di aver ucciso Osama bin Laden. Sono apparsi anche i nomi dell'attore Michael Rapaport e del wrestler Jon Moxley, anche se senza alcuna prova.

Alcuni spettatori hanno anche criticato l'evidente contraddizione tra la retorica di Watters e la sua pratica. «Jesse Watters si lamenta costantemente delle fonti anonime e degli attivisti mascherati – ha scritto un utente – ma lui stesso invita nel suo show uomini mascherati che non sono identificati con certezza».