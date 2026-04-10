Il presidente statunitense Donald Trump e il suo vice JD Vance in una foto d'archivio. KEYSTONE

La vigilia dei negoziati tra Iran e Stati Uniti è carica di incognite e di tensioni, che tengono in bilico la tregua di due settimane. Donald Trump ha già messo in chiaro che le cose non sono partite bene, perché Teheran continua a bloccare Hormuz, tra mine e pedaggi.

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Posizione ribadita da JD Vance, a capo della delegazione americana in Pakistan, che ha chiesto alla controparte di non preparare tranelli. A complicare il quadro c'è la postura di Israele in Libano, che bersaglia Hezbollah senza alcuna intenzione di fermarsi.

Un oltranzismo che alimenta la protesta del governo di Beirut e soprattutto il nervosismo di Teheran, con il rischio che la trattativa salti prima di iniziare.

Il nodo Hormuz

Una Islamabad blindata si prepara ad accogliere le delegazioni dei due principali attori della guerra del Golfo. Prima di salire in aereo Vance, che sarà affiancato dai fedelissimi del presidente Steve Witkoff e Jared Kushner, ha detto di aspettarsi un «esito positivo» dei colloqui, ma ha avvertito i mullah di «non prendere in giro» gli Stati Uniti.

Il principale motivo di diffidenza per Washington riguarda Hormuz, dove il traffico mercantile resta in larga parte consentito soltanto alle navi iraniane.

Gli Emirati ad esempio hanno oltre 200 petroliere ferme in attese di salpare, hanno fatto sapere le autorità della compagnia nazionale, denunciando una situazione di «coercizione». Dal cessate il fuoco appena 15 navi hanno attraversato lo Stretto, contro le 140 al giorno prima del conflitto.

Trump di questa situazione non è affatto contento: «L'Iran sta gestendo in modo pessimo il transito, questo non è l'accordo che avevamo», il post di fuoco su Truth, con la richiesta di non imporre «pedaggi» o comunque di «smettere subito» di farlo, perché «non hanno altre carte in mano».

Altrimenti, se non ci sarà un'intesa, gli attacchi riprenderanno «con intensità maggiore» e «armi e munizioni migliori di prima».

Iran diviso

Dal fronte opposto, riguardo al negoziato, i segnali sono poco nitidi. Il network di opposizione Iran International ha dato conto di una spaccatura nel regime sulla composizione ed il mandato della delegazione da inviare in Pakistan.

Secondo questa ricostruzione il capo delle Guardie Rivoluzionarie, Ahmad Vahidi, vorrebbe limitare il peso nei colloqui dello speaker del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e del ministro degli Esteri Abbas Araghchi, per puntare di più sul successore di Ali Larijani, Mohammad Bagher Zolghadr, considerato più affine alla linea dura.

Nel merito dei temi, Teheran insiste che la base di discussione sarà la sua lista di 10 condizioni.

Tra queste c'è l'arricchimento dell'uranio, su cui le parti sarebbero ancora distanti: gli Usa vogliono tutte le scorte fuori da Paese, il regime rivendica il diritto all'arricchimento per scopi civili.

Altro dossier, gli americani detenuti. Il team di Trump chiederà il loro rilascio.

Per sedersi al tavolo la teocrazia ha posto due pre-condizioni: lo sblocco dei suoi asset congelati e un cessate il fuoco in Libano, ma in questo caso Israele ha opposto un muro. «Siamo in stato di guerra» con Hezbollah, ha chiarito il capo di stato maggiore Eyal Zamir visitando il fronte sud, «il nostro principale settore di combattimento».

Tuttavia tra le vittime dei raid si registrano anche membri delle forze di sicurezza regolari, dodici nell'ultima ondata a Nabatieh.

Israele dice «no» alla tregua in Libano

Benyamin Netanyahu, dopo essere stato invitato da Trump a non compromettere il dialogo con l'Iran, nel corso di una telefonata definita «tesa» dalla Cnn, ha respinto l'ipotesi di una tregua in Libano ma ha aperto all'avvio di negoziati con le autorità di Beirut.

Il premier Nawaf Salam è atteso a Washington nei prossimi giorni, mentre gli ambasciatori hanno iniziato a preparare il terreno, ma fonti della presidenza della Repubblica hanno fatto sapere di aspettarsi una pausa delle ostilità prima di avviare un dialogo diretto con lo Stato ebraico.

A sostegno interessato di questa linea c'è la leadership del Partito di Dio: il governo smetta di fare «concessioni gratuite», l'appello di Naim Qassem, sempre costretto a nascondersi per sfuggire alle bombe dell'Idf.