Un uomo di 27 anni è stato gravemente ferito e altre sei persone sono rimaste leggermente ferite sabato sera in una rissa a Mâcon (Saône-et-Loire) che ha coinvolto tra le 60 e le 80 persone. Alcuni erano armati di machete o spranghe di ferro, ha dichiarato il procuratore.

Keystone-SDA ATS

La vittima, «appartenente alla comunità turca», ha riportato una frattura alla parte posteriore del cranio causata da un oggetto contundente, ha dichiarato il procuratore di Mâcon Anne-Lise Furstoss in un comunicato.

È stata aperta un'indagine per tentato omicidio e nel pomeriggio è stata presa in custodia una persona probabilmente coinvolta nella rissa.

Le violenze, che hanno provocato anche sei feriti lievi, tra cui un agente di polizia e due gendarmi fuori servizio, si sono verificate in due siti e in momenti diversi, per ragioni ancora da chiarire, secondo il procuratore.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 2 del mattino, quando la polizia è stata chiamata per soccorrere un uomo di 26 anni di Noumea, in Nuova Caledonia, che era stato ferito con una spranga di ferro, ha spiegato.

Gli agenti inviati sul posto si sono presto imbattuti in cinque parenti del giovane, che erano andati alla ricerca dei suoi aggressori. Quando un veicolo si è avvicinato al gruppo, gli animi si sono accesi e il conducente è stato schiaffeggiato.

Gli occupanti del veicolo si sono poi allontanati, promettendo di tornare numerosi, secondo il racconto della signora Furstoss.

Una seconda rissa più violenta

«Pochi istanti dopo è scoppiata un'altra rissa», che ha coinvolto tra le 60 e le 80 persone, alcune delle quali armate di machete, spranghe di ferro, picconi, martelli e asce.

La polizia ha sparato e ha chiamato i rinforzi. Al loro arrivo, i partecipanti alla rissa si sono dispersi.

«Vista la gravità dell'incidente, il prefetto di Saône-et-Loire ha ordinato una maggiore sorveglianza nella zona interessata», si legge in un comunicato diffuso dal suo dipartimento.