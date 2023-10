Un'allerta bomba è scattata al liceo Gambetta di Arras Keystone

La scuola media e il liceo «Gambetta» di Arras, nel nord della Francia, dove un professore di francese, Dominique Bernard, è stato ucciso venerdì mattina, è stata evacuata poco dopo le 10:00 per un'allerta bomba.

Sono sul posto squadre di artificieri che procedono a verifiche sulla presenza di ordigni ma anche a perquisizioni di borse e zaini di adulti e studenti presenti.

Secondo BFM TV, l'allerta è scattata per una minaccia apparsa sulla chat del sito del locale commissariato, dove è possibile per i cittadini consultare le procedure da seguire e i casi in cui rivolgersi ai vari servizi di polizia e gendarmeria. Un centinaio di persone, fra studenti e personale, sono stati evacuati, riferisce la radio locale France Bleu Nord.

Tutto si sta svolgendo in una situazione di calma relativa, mentre resta sempre operativa, anche in questo caso, la cellula di sostegno psicologico per gli studenti diventata operativa dopo l'attentato di venerdì.

Convocata una nuova riunione sulla sicurezza

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha intanto convocato per oggi a mezzogiorno una nuova riunione sulla sicurezza, a tre giorni dall'attentato di venerdì in una scuola di Arras che ha causato la morte di un insegnante e due feriti gravi.

Lo annuncia l'Eliseo, precisando che alla riunione saranno presenti la premier Elisabeth Borne, diversi ministri (Interno, Giustizia, Difesa, Esteri, Istruzione, Insegnamento superiore), oltre al capo di Stato maggiore dell'esercito, al segretario generale della difesa, al coordinatore della lotta antiterrorismo e ai capi dei servizi di intelligence.

SDA