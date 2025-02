Immagine dimostrativa KEYSTONE

Ha impugnato un coltello e si è lanciato contro una pattuglia di poliziotti: prima un paio di scariche di «taser», la pistola a impulsi elettrici in dotazione alla polizia francese, poi – quando l'aggressore ha mostrato di non fermarsi – uno degli agenti ha aperto il fuoco per due volte.

Un proiettile al torace ha ucciso l'uomo, che non è stato ancora identificato questa sera ma che, secondo i primi accertamenti, è un clochard senza fissa dimora.

I fatti sono avvenuti verso le 7 a Dugny, nella Seine-Saint-Denis, a nord della capitale, ad una pensilina dell'autobus. Qualcuno, in strada, ha chiamato la polizia dopo aver avvistato l'uomo «agitato e armato di un coltello».

Al loro arrivo, mentre un poliziotto parcheggiava l'auto di servizio e due agenti scendevano dal veicolo, «l'uomo – ha riferito il procuratore – si è diretto verso di loro agitando almeno un coltello».

«Un primo poliziotto ha invitato l'individuo ad abbassare l'arma – ha proseguito il procuratore nella sua ricostruzione – ma non ricevendo risposta ha fatto uso della pistola Taser a due riprese, senza successo».

Sembra che il clochard, vestito «a strati», risultasse piuttosto protetto dagli impulsi elettrici. Quando ha continuato ad avvicinarsi ai due agenti con il coltello, uno dei due ha aperto il fuoco «a due riprese». Uno dei proiettili ha raggiunto il «senzatetto», come è stato definito dal vicesindaco con delega alla sicurezza, Thierry Pichot-Maufroy. I testimoni, secondo quanto riferito dal procuratore, hanno detto che il clochard «ha gridato alcune frasi» dirigendosi contro gli agenti.

Due versioni diverse nel giro di poche ore

Quest'ultima versione dei fatti diverge dalla prima ricostruzione del mattino, quando era stato riferito che i poliziotti erano «intervenuti per un uomo seduto a una pensilina dell'autobus con due coltelli, uno in ogni mano». E che l'uomo, all'arrivo degli agenti, si era «lanciato contro di loro senza dire una parola».

Stando alla prefettura, l'uomo, ferito «al torace» è morto nonostante un massaggio cardiaco che gli è stato praticato sul posto. Inutile l'arrivo di un'ambulanza, che non è riuscito a rianimare il senzatetto. Il poliziotto che ha aperto il fuoco ha 30 anni e sul suo operato è stata aperta un'inchiesta dell'ispettorato interno.

In un messaggio su X, il prefetto di Parigi Laurent Nuñez ha espresso «totale sostegno ai poliziotti» intervenuti – aggiunge – «coraggiosamente» a Dugny, «dando prova di sangue freddo di fronte al pericolo». Ed ha reso omaggio alla loro «professionalità».