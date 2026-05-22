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Francia Attal annuncia: «Mi candido alle presidenziali del 2027»

SDA

22.5.2026 - 13:36

Il macroniano Attal punta all'Eliseo.
Il macroniano Attal punta all'Eliseo.
Keystone

«Ho deciso di candidarmi alla presidenza della Repubblica»: con queste parole l'ex primo ministro francese Gabriel Attal, 37 anni, ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione alla corsa per l'Eliseo dell'anno prossimo.

Keystone-SDA

22.05.2026, 13:36

22.05.2026, 13:52

In un evento davanti a un centinaio di persone nel dipartimento dell'Aveyron, nel sud-ovest della Francia, Attal ha detto: «Vi parlo con il cuore soprattutto oggi: io amo la Francia, amo la Francia in modo appassionato. Abbiamo senz'altro il Paese più bello al mondo».

Capo di Renaissance, il partito macroniano, Attal è da tempo in campagna elettorale, con l'obiettivo di conquistare il ruolo di «anti estreme» in un'elezione che vede il partito di estrema destra Rassemblement National, di Marine Le Pen, dominare i sondaggi, e La France Insoumise, di Jean-Luc Mélenchon, in crescita.

Attal ha come avversario nell'area di centro Edouard Philippe, che con il suo partito 'Horizons' è posizionato nel centrodestra, sempre con la maggioranza macroniana.

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