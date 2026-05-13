Il presidente francese Emmanuel Macron in compagnia della moglie Brigitte IMAGO/ABACAPRESS

Un (quasi) dramma della gelosia. A un anno dall'accaduto, il caso dello schiaffo di Brigitte al marito Emmanuel Macron, al momento di scendere dall'Airbus presidenziale al loro arrivo ad Hanoi, in Vietnam, torna al centro delle cronache francesi.

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All'epoca, era di maggio 2025, le immagini del buffetto assestato dalla Première Dame al consorte di 24 anni più giovane di lei fecero il giro del mondo, alimentando le più ardite spiegazioni, ricostruzioni e sfottò, persino da parte del presidente Usa, Donald Trump.

Ora, in un libro in uscita in Francia ("Un couple (presque) parfait», una coppia quasi perfetta) – Florian Tardif, giornalista per il settimanale Paris-Match, fornisce una nuova versione dei fatti.

Versione subito smentita dall'Eliseo e dall'entourage della stessa Première Dame.

Scambio di messaggini con l'attrice iraniana?

Ma «in realtà fu una scenata sentimentale», sostiene Tardif, sintetizzando i contenuti del suo volume ai microfoni di RTL. Il cronista politico sostiene che tutto sarebbe nato dalla gelosia di Brigitte Macron per un presunto scambio di messaggini tra il marito e l'attrice iraniana rifugiata in Francia, Golshifteh Farahani, 42 anni, nota per film come «Un divan à Tunis» (2019), «Tyler Rake» (2020) o «Leggere Lolita a Teheran» (2024).

«Il presidente ha avuto per qualche mese una relazione platonica'' con l'attrice, si spinge a sostenere il giornalista di Paris-Match, evocando sms del tipo: «Sai, ti trovo molto bella».

Scambi che avrebbero suscitato scintille nella coppia presidenziale solitamente al centro di gossip e commenti al veleno per la differenza d'età.

Brigitte Macron smentisce, «non guarda mai il telefono del marito»

Citate dal Parisien, fonti vicine alla Première Dame hanno smentito che quel gesto sia legato all'attrice iraniana e aggiungono, tra l'altro, che Brigitte ex insegnante di letteratura di Macron (si dice che i due si innamorarono preparando una pièce teatrale di Eduardo De Filippo, da cui il profondo amore per Napoli) non andrebbe mai a sbirciare nel telefono del consorte.

Stessa musica all'Eliseo: «Brigitte Macron ha categoricamente smentito questa versione direttamente con l'autore stesso, il 5 marzo, precisando che non guarda mai il telefono del marito».

Un dettaglio che Tardif ha omesso di scrivere nel libro, pubblicato a un anno esatto dal termine del mandato di Macron all'Eliseo, il 13 maggio 2027.

Coppia molto unita, ma seduzione e potere a volte la scuotono

Al momento dell'incidente, dal palazzo presidenziale minimizzarono l'accaduto, suggerendo che le immagini rilanciate sui social fossero estrapolate dal contesto. Lo stesso presidente respinse l'idea di una «lite coniugale», sostenendo che stavano «scherzando», «come facciamo spesso», disse.

In effetti nel volume Tardif descrive una coppia molto unita e affiatata, ma segnata da tensioni ricorrenti, in particolare sulla seduzione e sul rapporto del presidente col potere.

«Gli piace sedurre, lo lusinga», commenta il giornalista di Paris-Match, secondo cui l'influenza della Première Dame sul marito si sarebbe andata affievolendo durante il secondo mandato all'Eliseo.

«Lo dice lei stessa. Non è nemmeno una mia teoria – afferma l'autore – È quello che pensa. Dice: 'Non mi ascolta più».

I commenti «poco eleganti di Trump»

Sul caso dello schiaffo presidenziale sul portellone dell'aereo in mondovisione ironizzò qualche mese dopo anche Donald Trump durante un incontro alla Casa Bianca.

Il presidente Usa, disse che Macron «si stava ancora riprendendo dal colpo ricevuto alla mascella» e aggiunse che la moglie «lo tratta molto male».

Commenti a briglia sciolta che non vennero presi bene in Francia, anche tra i detrattori del presidente.

Macron replicò definendo quelle parole «né eleganti né all'altezza» di un presidente Usa e in tanti presero le difese della Première Dame.