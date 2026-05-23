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Da subito Ben-Gvir interdetto dal territorio francese

SDA

23.5.2026 - 14:33

Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir.
Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir.
Keystone

Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir da oggi «è interdetto dall'accesso al territorio francese»: lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Jean-Noël Barrot.

Keystone-SDA

23.05.2026, 14:33

23.05.2026, 15:19

«Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei passeggeri della flottiglia Global Sumud», ha aggiunto, sostenendo comunque che il governo di cui fa parte «disapprova l'iniziativa» della Flotilla stessa.

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