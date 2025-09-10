Sono stati almeno 203 i fermi scattati oggi nel solo agglomerato urbano di Parigi. Keystone

A Parigi, in seguito ad un appello a compiere saccheggi diffuso sul web nell'ambito delle rivolte promosse dal movimento Bloquons Tout, ci sono stati momenti di tensione fra la polizia e alcuni gruppi di manifestanti nei pressi del centro commerciale Les Halles.

Keystone-SDA SDA

Gli agenti hanno lanciato lacrimogeni e hanno fatto arretrare i manifestanti, poi, la tenda di un ristorante ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate a buona parte del locale e al palazzo sovrastante.

I pompieri sono in azione, l'edificio è stato evacuato.

All'inizio si pensava che il rogo fosse stato scatenato da un lacrimogeno dei manifestanti, ma, come ha riferito la procuratrice di Parigi Laure Beccuau, potrebbe essere stato causato involontariamente da un intervento della polizia:

«Secondo le nostre informazioni, potrebbe trattarsi di fiamme involontarie legate all'intervento delle forze dell'ordine per fronteggiare raggruppamenti densi e particolarmente ostili nella zona di Les Halles», ha detto la procuratrice in conferenza stampa, evocando l'apertura di un'inchiesta sul caso.

Chiuso il Louvre

Sempre nella capitale, il Musée d'Orsay nonché una parte del Museo del Louvre sono stati chiusi.

«A causa di un movimento sociale nazionale il Musée d'Orsay è chiuso oggi 10 settembre. Vi preghiamo di scusarci per il disagio», si legge in un messaggio pubblicato sul profilo della rete sociale X della celebre istituzione parigina che ospita i capolavori dell'Impressionismo.

Un simile messaggio è stato pubblicato sulle reti sociali anche dal Louvre: «Cari visitatori, a causa di un movimento sociale alcune sale del Museo del Louvre sono eccezionalmente chiuse», scrive il museo più grande al mondo, aggiungendo che anche il piccolo Museo Delacroix, che dipende dal Louvre, è stato chiuso oggi a causa delle proteste.

Disagi anche alla Biblioteca nazionale di Francia, con la limitazione degli orari di alcuni spazi come la Salle Labrouste, sprangata per tutto il pomeriggio.

Intanto la polizia, aggiornando il suo resoconto alle 17h00, ha riferito che sono stati almeno 203 i fermi scattati oggi nell'agglomerato urbano di Parigi nel quadro delle proteste.