Nicolas Sarkozy esce di prigione, concessa la libertà vigilata

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy potrà uscire dal carcere parigino di La Santé, dove si trovava da venti giorni, come deciso dalla Corte d'Appello di Parigi. (immagine d'archivio) Keystone

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy sarà messo da lunedì in libertà vigilata: lo ha deciso la Corte d'Appello di Parigi accogliendo la sua domanda di essere rimesso in libertà dopo la detenzione cominciata il 21 ottobre in relazione alla vicenda dei fondi libici.

Keystone-SDA SDA

Sarkozy dovrebbe lasciare presto il carcere di La Santé dato che, come ha stabilito il tribunale, non vi è «alcun rischio di occultamento di prove, pressioni o collusione» e quindi la sua '«detenzione non è giustificata».

Tra le limitazioni previste dalla sorveglianza giudiziaria disposta per l'ex presidente c'è il divieto di lasciare la Francia.

La Corte ha anche vietato all'ex capo dell'Eliseo di contattare il ministro della Giustizia, Gérald Darmanin, che gli aveva fatto visita in carcere il 29 ottobre.