Trattori in stradaIn Francia continua la protesta degli agricoltori contro il trattato Mercosur
SDA
12.1.2026 - 09:39
Gli agricoltori francesi che protestano contro l'accordo commerciale Ue-Mercosur hanno bloccato stamattina un deposito petrolifero a La Rochelle, sulla costa occidentale della Francia, e dei silos di grano a Bayonne, nel sud-ovest.
Nel fine settimana, la protesta contro l'accordo ha istituito un blocco stradale attorno al porto di Le Havre, in Normandia, nel nord-ovest del paese.
La tendenza della protesta contro l'imminente firma dell'accordo fra l'Ue e i paesi sudamericani del Mercosur sembra nelle ultime ore quella di bloccare le città portuali.
Stamattina muri di balle di fieno sono stati eretti davanti alle installazioni petrolifere del proto industriale di La Pallice, vicino a La Rochelle, con una trentina di trattori presenti e una sessantina di manifestanti del Coordinamento rurale.
Altri manifestanti hanno annunciato il blocco del sito cerealicolo Maisica, al porto di Bayonne, nonostante i divieti delle forze dell'ordine che non hanno impedito a una trentina di trattori di bloccare gli ingressi.