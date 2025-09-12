  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tensioni La Francia convoca l'ambasciatore russo per i droni russi in Polonia

SDA

12.9.2025 - 10:04

I vigili del fuoco ispezionano i danni causati dall'incursione di droni russi a Wyryki, in Polonia.
I vigili del fuoco ispezionano i danni causati dall'incursione di droni russi a Wyryki, in Polonia.
Keystone

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot ha annunciato la convocazione questa mattina dell'ambasciatore di Mosca a Parigi in relazione all'incursione di droni russi in Polonia.

Keystone-SDA

12.09.2025, 10:04

12.09.2025, 10:15

L'ambasciatore russo «sarà convocato questa mattina – ha detto il ministro Barrot ai microfoni di France Inter -. Gli diremo che non ci lasceremo intimidire».

«Intenzionale o non intenzionale, accidentale o meno, tutto questo è molto grave – ha aggiunto il capo del Quai d'Orsay -, tutto questo è assolutamente inaccettabile. Tutto questo viene ad aggiungersi alle innumerevoli provocazioni di Vladimir Putin».

I più letti

Parco veicoli dell'Esercito talmente obsoleto che Pfister è costretto a chiamare... il TCS
Tiziano Galeazzi lascia il Consiglio comunale di Lugano
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Dopo gli US Open Djokovic vola in Grecia, cresce la tensione con la Serbia: «Traditore»
Diverse persone in ospedale per overdose di vitamina D nelle Isole Baleari, ecco come mai

Altre notizie

Medio Oriente. Dall'alba almeno 36 morti nei raid dell'Esercito israeliano a Gaza

Medio OrienteDall'alba almeno 36 morti nei raid dell'Esercito israeliano a Gaza

Quando reagirà Trump?. L'esercito di Kiev usa i russi accerchiati come esca

Quando reagirà Trump?L'esercito di Kiev usa i russi accerchiati come esca

Tensioni. Peggiora il bilancio delle persone uccise in Nepal durante le violente proteste

TensioniPeggiora il bilancio delle persone uccise in Nepal durante le violente proteste