Domenica scorsa circa 75'000 persone avevano manifestato in Francia contro la controversa legge sull'immigrazione. Keystone

Il Consiglio costituzionale francese ha ampiamente bocciato oggi il progetto di legge sull'immigrazione del governo francese, cancellando diverse misure restrittive il cui inserimento era stato ottenuto dalla destra.

I «Saggi» hanno censurato oltre un terzo degli articoli, 32 dei quali sono stati giudicati privi di un sufficiente legame con il testo. Fra questi, l'inasprimento dell'accesso alle prestazioni sociali per gli stranieri e al ricongiungimento familiare.

Altri tre articoli sono stati censurati parzialmente o totalmente nella loro sostanza, e fra questi l'instaurazione di quote migratorie fissate dal Parlamento.

Il Consiglio costituzionale ha convalidato «l'integralità del testo iniziale del governo», ha detto il ministro dell'interno Gérald Darmanin rallegrandosi del risultato per un testo che «prevede mezzi come mai c'erano stati prima per espellere i delinquenti e per l'esigenza di integrare gli stranieri». Il ministro «prende atto» della censura di «numerosi» articoli che la destra era riuscita ad aggiungere in Parlamento.

«L'unica soluzione è il referendum sull'immigrazione»

Il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha reagito alla parziale bocciatura della legge, approvata a dicembre dalla maggioranza macroniana con il sostegno dei Repubblicani e dello stesso RN, parlando di «un atto di forza dei giudici, con il sostegno del presidente della Repubblica» Emmanuel Macron.

«Il Consiglio costituzionale censura le misure di fermezza maggiormente condivise dai francesi: la legge immigrazione è nata morta. L'unica soluzione è il referendum sull'immigrazione», scrive Bardella in un messaggio su X.

Par un coup de force des juges, avec le soutien du président de la République lui-même, le Conseil constitutionnel censure les mesures de fermeté les plus approuvées par les Français : la loi immigration est mort-né.



La seule solution, c’est le référendum sur l’immigration. — Jordan Bardella (@J_Bardella) January 25, 2024

In un tweet il segretario del Partito socialista Olivier Faure scrive esprime invece «soddisfazione dopo la decisione del Consiglio costituzionale. Il governo porterà come una macchia indelebile l'appello a votare una legge che si allinea sulle posizioni storiche dell'estrema destra, su pressione dei repubblicani».

SDA