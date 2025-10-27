Traffico ferroviarioFrancia: diversi disagi ai TGV dopo «atti vandalici»
SDA
27.10.2025 - 10:14
Disagi nella rete ferroviaria ad alta velocità della Francia. Il traffico dei TGV è «fortemente perturbato'' da questa mattina a causa di un «atto vandalico» tra Lione e Avignone, con numerose cancellazioni di treni e ritardi importanti in direzione di Parigi.
Keystone-SDA
27.10.2025, 10:14
27.10.2025, 10:32
SDA
Si tratta di un «''incendio sui cavi della segnaletica''», afferma la compagnia ferroviaria Sncf, evocando «atti di vandalismo».
«Tutti i TGV percorrono ora un itinerario alternativo, sulla linea classica, per evitare la zona colpita», aggiunge Sncf.
''La ripresa della normale circolazione è prevista per martedì 28 ottobre», ''in mattinata'', annuncia la Sncf sul suo sito web, dopo la soppressione di numerosi treni ad alta velocità tra Parigi, Marsiglia, Monptellier e Nizza.
Le difficoltà non riguardano invece la linea Parigi-Lione.