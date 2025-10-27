  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Traffico ferroviario Francia: diversi disagi ai TGV dopo «atti vandalici»

SDA

27.10.2025 - 10:14

Disagi in Francia per i TGV dopo "vandalismo" fra Lione e Avignone. (immagine d'illustrazione)
Disagi in Francia per i TGV dopo "vandalismo" fra Lione e Avignone. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Disagi nella rete ferroviaria ad alta velocità della Francia. Il traffico dei TGV è «fortemente perturbato'' da questa mattina a causa di un «atto vandalico» tra Lione e Avignone, con numerose cancellazioni di treni e ritardi importanti in direzione di Parigi.

Keystone-SDA

27.10.2025, 10:14

27.10.2025, 10:32

Si tratta di un «''incendio sui cavi della segnaletica''», afferma la compagnia ferroviaria Sncf, evocando «atti di vandalismo».

«Tutti i TGV percorrono ora un itinerario alternativo, sulla linea classica, per evitare la zona colpita», aggiunge Sncf.

''La ripresa della normale circolazione è prevista per martedì 28 ottobre», ''in mattinata'', annuncia la Sncf sul suo sito web, dopo la soppressione di numerosi treni ad alta velocità tra Parigi, Marsiglia, Monptellier e Nizza.

Le difficoltà non riguardano invece la linea Parigi-Lione.

I più letti

I figli di Britney Spears non vanno più a trovarla, l'ex marito: «Hanno paura di lei»
Passi alpini: stop a Susten e Furka, valutazione sul San Gottardo
Dettwiler operato più volte: rimane in condizioni critiche, ma stabili
Jolanda Renga, il coraggio dopo la paura: «Mi sono rimessa addosso la mia dignità»
Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia

Altre notizie

Testate nucleari. Russia denuncia formalmente trattato con USA su scorte plutonio

Testate nucleariRussia denuncia formalmente trattato con USA su scorte plutonio

USA. «Melania perplessa per la demolizione della East Wing»

USA«Melania perplessa per la demolizione della East Wing»

Ungheria. Il Papa vede Orban, conflitto in Ucraina in primo piano

UngheriaIl Papa vede Orban, conflitto in Ucraina in primo piano