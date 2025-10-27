Disagi in Francia per i TGV dopo "vandalismo" fra Lione e Avignone. (immagine d'illustrazione) Keystone

Disagi nella rete ferroviaria ad alta velocità della Francia. Il traffico dei TGV è «fortemente perturbato'' da questa mattina a causa di un «atto vandalico» tra Lione e Avignone, con numerose cancellazioni di treni e ritardi importanti in direzione di Parigi.

Keystone-SDA SDA

Si tratta di un «''incendio sui cavi della segnaletica''», afferma la compagnia ferroviaria Sncf, evocando «atti di vandalismo».

«Tutti i TGV percorrono ora un itinerario alternativo, sulla linea classica, per evitare la zona colpita», aggiunge Sncf.

''La ripresa della normale circolazione è prevista per martedì 28 ottobre», ''in mattinata'', annuncia la Sncf sul suo sito web, dopo la soppressione di numerosi treni ad alta velocità tra Parigi, Marsiglia, Monptellier e Nizza.

Le difficoltà non riguardano invece la linea Parigi-Lione.