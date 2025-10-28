  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Francia La figlia di Brigitte Macron: «Le fake le rovinano la vita»

SDA

28.10.2025 - 21:08

Brigitte Macron non ha voluto assistere al dibattimento. (Immagine d'archivio del maggio scorso)
Brigitte Macron non ha voluto assistere al dibattimento. (Immagine d'archivio del maggio scorso)
Keystone

Tiphaine Auzière, 41 anni, figlia minore di Brigitte Macron, consorte del presidente francese Emmanuel, è arrivata al tribunale di Parigi per testimoniare nel processo intentato dalla madre contro chi l'ha definita trans, diffondendo la falsa notizia in tutto il mondo

Keystone-SDA

28.10.2025, 21:08

E ha premesso di prendere la parola «come figlia, come donna e come madre». I due giorni di processo si sono poi conclusi, con richieste fino a dodici mesi con la condizionale ed alcune migliaia di euro di multa per i dieci imputati.

«Oggi è importante essere qui – ha detto Tiphaine, avvocata, presente in aula mentre Brigitte non ha voluto assistere al dibattimento – per esprimere il danno subito da mia madre. Voglio descrivere quello che è la sua vita dal momento in cui ha subito questi attacchi e questo raid di odio in linea».

Francia. Processo a Parigi per fake news sulla sessualità di Brigitte Macron

FranciaProcesso a Parigi per fake news sulla sessualità di Brigitte Macron

Tiphaine ha osservato «un vero cambiamento, un peggioramento della sua salute e delle sue condizioni di vita», rinviando ad un medico l'attestazione effettiva delle sue affermazioni. «Tutto ciò avviene dal 2021, 2022 e all'inizio ho sottovalutato l'ampiezza» delle conseguenze di queste notizie false, «tanto più che lei è una che non si lamenta».

A quel punto è stato presentato un certificato del medico curante della première dame, in cui si attesta l'effetto dei messaggi ricevuti ("una girandola che non si ferma mai», li ha definiti Tiphaine), sul «suo stato di salute». Messaggi «vissuti come delle molestie», ha sottolineato l'avvocato di Brigitte, Jean Ennochi.

Negli Stati Uniti. «Brigitte è una donna», verso prove fotografiche dei Macron per far tacere le voci

Negli Stati Uniti«Brigitte è una donna», verso prove fotografiche dei Macron per far tacere le voci

Tiphaine ha descritto i messaggi, in cui si «rimette in discussione sistematicamente la sua identità, il sesso» e la sua «onestà». Ormai, ha testimoniato la figlia, Brigitte Macron «è costretta a fare attenzione a che abiti indossa, ai suoi gesti. Sa che la sua immagine può essere ripresa e utilizzata al servizio delle menzogne e delle false teorie sulla sua identità».

«Non può far finta di niente quando legge tutti quegli orrori – continua Tiphaine – ma ha imparato a conviverci», anche se soffre per «gli effetti sui suoi figli e nipoti. Lei è una che non è stata eletta, che non ha chiesto niente, che subisce attacchi».

La figlia di Brigitte ha parlato guardando in faccia gli imputati, alcuni dei quali continuano ad affermare che Brigitte Macron e Jean-Michel Trogneux sarebbero una sola persona. Tiphaine ha testimoniato davanti al tribunale di aver visto suo zio «qualche mese fa». Gli avvocati della difesa hanno parlato di «risposte vuote» da parte della teste, esprimendo disappunto per l'assenza della première dame che – hanno affermato – «va alle sfilate di moda ma non davanti alla giustizia».

A fine udienza, sono arrivate le richieste del pubblico ministero nei confronti degli imputati, dieci persone fra i 41 e i 65 anni: pene detentive da tre a dodici mesi con la condizionale e multe fino a 8000 euro (circa 7400 franchi al cambio attuale). Le sanzioni più severe sono state chieste nei confronti di tre imputati, definiti «istigatori» delle false informazioni.

I più letti

William e Kate lasciano Adelaide Cottage: ecco il motivo del trasferimento
La nuova generazione di sciatori fa arrabbiare Lara Gut-Behrami: «Prima erano tutti più onesti»
Belen Rodriguez: «Stefano De Martino? Un amore tossico. Son ancora single»
Il secondo derby è del Lugano, l'Ambrì perde la tramontana per 23 fatali secondi
Lucio Corsi sulle orme di Bob Dylan? «I paesaggi di Locarno mi ispirano»

Altre notizie

Guerra in Ucraina. ‹›Orban e Salvini sulle «politiche suicide dell'Ue», Tajani, «noi stiamo con Kiev»

Guerra in Ucraina‹›Orban e Salvini sulle «politiche suicide dell'Ue», Tajani, «noi stiamo con Kiev»

Medio Oriente. Netanyahu torna a bombardare Gaza, Gvir, «Gli spezziamo le gambe una volta per tutte»

Medio OrienteNetanyahu torna a bombardare Gaza, Gvir, «Gli spezziamo le gambe una volta per tutte»

Giamaica. L'uragano Melissa tocca terra, Caraibi a rischio disastro

GiamaicaL'uragano Melissa tocca terra, Caraibi a rischio disastro

USA-Giappone. Trump e il primo ministro nipponico Takaichi siglano accordi per la «Nuova età oro»

USA-GiapponeTrump e il primo ministro nipponico Takaichi siglano accordi per la «Nuova età oro»