Francia In 3'200 a Lione alla marcia per il ragazzo d'estrema destra ucciso durante un comizio

SDA

21.2.2026 - 17:33

La famiglia di Quentin Debranque aveva lanciato un appello a non politicizzare la marcia.
La famiglia di Quentin Debranque aveva lanciato un appello a non politicizzare la marcia.
Keystone

Secondo la prefettura del Rodano sono circa 3'200 i partecipanti oggi a Lione, nel centro della Francia, alla marcia in omaggio al giovane militante di estrema destra radicale Quentin Deranque, ucciso in un pestaggio da esponenti dell'estrema sinistra 10 giorni fa.

Keystone-SDA

21.02.2026, 17:33

21.02.2026, 17:44

Francia. Tutti contro La France Insoumise per la morte del nazionalista Quentin

FranciaTutti contro La France Insoumise per la morte del nazionalista Quentin

Gli organizzatori, da parte loro, hanno parlato di 3'500 persone.

Le autorità hanno dispiegato rinforzi di polizia e gendarmeria, con l'aiuto di droni, nel timore di scontri in un contesto politico di grande tensione causato da questa vicenda negli ultimi 10 giorni.

Il corteo ha preso il via da Place Jean Jaures e si articola per 1,4 chilometri, concludendosi sul luogo dell'aggressione, in rue Victor Lagrange. In apertura di manifestazione, dopo qualche minuto di cammino, è stata intonata la Marsigliese.

La famiglia ha chiesto, invano, di non politicizzare la morte del figlio

La marcia è iniziata senza incidenti e al microfono gli organizzatori hanno continuato a invitare a marciare con calma. Su un poster l'immagine stilizzata dello studente 23enne e la scritta «Ucciso dalla milizia di Melenchon»; un altro cartello recita «L'estrema sinistra uccide».

La famiglia del ventitreenne ucciso aveva lanciato un appello a non politicizzare la marcia.

Massima allerta per la sicurezza

Secondo il ministero dell'Interno, erano attesi dai 2'000 ai 3'000 partecipanti provenienti da tutta la Francia e anche dall'Europa, dopo che diversi gruppi di estrema destra avevano diffuso l'appello a recarsi nella città nel sud-est della Francia.

Il corteo si svolge sotto massima sicurezza.

«Non sarà tollerato alcun incidente all'interno del corteo», né «ai margini della marcia», aveva dichiarato prima dell'inizio della manifestazione il prefetto del Rodano Fabienne Buccio, spiegando che la vigilanza proseguirà «in serata» per evitare qualsiasi scontro con i contro-manifestanti.

Politica. Francia: è bufera su Arnault, deputato de La France Insoumise,  dopo la morte di un giovane nazionalista

PoliticaFrancia: è bufera su Arnault, deputato de La France Insoumise,  dopo la morte di un giovane nazionalista

