Manifestanti si sono introdotti nel negozio di Shein al Bazar de l'Hotel de Ville (BHV) e sono poi stati portati fuori dal servizio d'ordine. Keystone

Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato l'avvio di una procedura di «sospensione» in Francia della piattaforma Shein, al centro di numerose polemiche nel paese.

«Su istruzione del primo ministro, il governo avvia la procedura di sospensione di Shein, per il tempo necessario affinché la piattaforma dimostri che l'insieme dei suoi contenuti siano finalmente conformi alle nostre leggi e regolamenti», afferma il ministero dell'economia in un comunicato, aggiungendo che una prima verifica verrà fatta dai ministri nelle prossime 48 ore.

In una nota il portavoce di Shein France, Quentin Ruffat, annuncia di prendere atto dell'annuncio fatto dal governo: «La sicurezza dei nostri clienti e l'integrità del nostro marketplace (il luogo di vendita virtuale dove vengono messi in vendita prodotti da parte di terzi, ndr) sono priorità assolute».

Proteste nel negozio

Intanto non si placano le manifestazioni anti-Shein in Francia. Nel giorno dell'apertura del primo negozio non virtuale del colosso asiatico al Bazar de l'Hotel de Ville (BHV), tra i grandi magazzini più antichi ed emblematici di Parigi, dei militanti si sono introdotti all'interno. Alcuni hanno brandito bandiere palestinesi e altri hanno esposto cartelloni per denunciare lo sfruttamento della minoranza uigura in Cina.

«Dalla colonizzazione ai vostri armadi», è stato uno degli slogan scanditi nel nuovo punto vendita Shein Paris, scrive il giornale «Le Parisien», secondo cui gli attivisti sono poi stati portati fuori dal servizio d'ordine.

Una prima mondiale

Fuori dal negozio, tra rue de Rivoli e rue des Archives, nel cuore della capitale francese, si è formata una lunga fila per accedere all'interno. Tra i potenziali clienti che attendono ordinatamente in fila, famiglie, coppie, qualche giovane donna ma anche pensionati e turisti, che hanno saputo dell'apertura di Shein attraverso i media.

Si tratta di una prima mondiale per un marchio che ha sempre fatto i suoi business online, fatta eccezione per i temporary store.