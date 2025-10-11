  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Francia Il premier Lecornu: «Voglio un governo non imprigionato dai partiti»

SDA

11.10.2025 - 14:34

Il nuovo primo ministro francese Sébastien Lecornu dovrà comporre il suo prossimo governo senza personalità provenienti da Les Républicains. (Immagine d'archivio)
Il nuovo primo ministro francese Sébastien Lecornu dovrà comporre il suo prossimo governo senza personalità provenienti da Les Républicains. (Immagine d'archivio)
Keystone

Sébastien Lecornu vuole nominare un governo «libero», «non imprigionato dai partiti»: lo ha detto lui stesso, rinominato primo ministro dal presidente francese Emmanuel Macron appena quattro giorni dopo le sue dimissioni.

Keystone-SDA

11.10.2025, 14:34

11.10.2025, 14:58

Lecornu ha detto poi di «rispettare» la decisione di Bruno Retailleau, ministro dell'interno uscente e presidente di Les Républicains (LR, centro-destra), che domenica scorsa ha fatto deragliare il primo esecutivo, di non entrare nel governo.

Oggi, durante una riunione dell'ufficio politico, l'organismo che riunisce i vertici della formazione, i Républicains hanno deciso di non partecipare al governo di Lecornu, salvo garantire di volta in volta supporto esterno.

«L'ufficio politico conferma il supporto provvedimento per provvedimento al governo», sottolineando tuttavia «che, in questa fase, non sussistono la fiducia e le condizioni affinché Les Républicains partecipino al governo», ha indicato il partito in una nota, specificando che questa decisione è stata adottata «a larga maggioranza».

I più letti

Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Ecco quello che in Svizzera è vietato fare al volante, potrebbe costarvi caro
La città sommersa dimenticata nei Caraibi: il mistero torna a far discutere
Una lettera pro-Palestina scritta dai docenti non è piaciuta al Municipio di Lugano

Altre notizie

Medio Oriente. Lo sconforto dei 300'000 palestinesi tornati a Gaza, «Non è rimasto più niente»

Medio OrienteLo sconforto dei 300'000 palestinesi tornati a Gaza, «Non è rimasto più niente»

Commissione Venezia. Berset: «No a riarmo senza democrazia, i nostri valori sono la nostra prima linea di difesa»

Commissione VeneziaBerset: «No a riarmo senza democrazia, i nostri valori sono la nostra prima linea di difesa»

Medio Oriente. Il Summit per la pace in Egitto sarà «presieduto da Sisi e Trump»

Medio OrienteIl Summit per la pace in Egitto sarà «presieduto da Sisi e Trump»

Casa Bianca. Il medico di Trump, è in eccellente stato di salute

Casa BiancaIl medico di Trump, è in eccellente stato di salute