Non solo i soldati ma anche l'ambasciatore francese in Niger lasceranno il paese. Nella foto la sede diplomatica a Niamey. Keystone

Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato nell'intervista di stasera in diretta tv la fine della presenza francese in Niger.

I soldati francesi «lasceranno il territorio del Niger entro la fine dell'anno», ha detto il presidente, aggiungendo che «l'ambasciatore di Francia sarà richiamato a Parigi dopo il colpo di Stato».

Macron ha parlato di «fine della cooperazione militare» con il Niger chiedendo «un rientro ordinato, nelle settimane e i mesi che verranno» delle forze francesi, con un ritorno di tutti i soldati «entro la fine dell'anno».

Negando che la Francia sia «ostaggio dei golpisti», Macron ha deciso anche di «far rientrare l'ambasciatore», esprimendo nuovamente rammarico per la caduta del deposto presidente Mohamed Bazoum: «la Francafrique non esiste più – ha sottolineato – quando c'è un colpo di Stato non interveniamo».

SDA