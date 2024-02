Macron si è posizionato al centro di un'arena composta da poche decine di membri delle delegazioni sindacali. Keystone

Il presidente francese Emmanuel Macron sta ascoltando gli agricoltori a margine del Salone dell'Agricoltura in corso a Parigi nonostante i disordini all'evento annuale con scontri fra i rappresentanti dei sindacati di categoria e le forze dell'ordine.

Non si tratta tuttavia del dibattito su scala più vasta che era previsto inizialmente – e poi annullato – per il presidente, conferma l'Eliseo, proprio a causa della situazione di tensione. Ne dà conto Le Figaro che descrive uno degli incontri in cui Macron si è posizionato al centro di un'arena composta da poche decine di membri delle delegazioni sindacali, in una stanza lontana dalle manifestazioni.

Senza giacca, al centro di un cerchio, il presidente ha ribadito il suo invito alla calma, mentre i contadini gli hanno chiesto di intervenire affinché vengano lasciate andare senza conseguenze le persone fermate dalla polizia all'evento. Macron ha da parte sua spiegato la scelta di non tenere un vero e proprio dibattito, affermando che non vi sono le condizioni per farlo: «Laggiù è un disastro, con le violenze e i fischi!», ha detto.

Questa mattina si erano verificati scontri tra manifestanti e membri del servizio di sicurezza della del Salone dell'Agricoltura dopo che gli attivisti dei sindacati Fnsea, Giovani Agricoltori e Coordinamento rurale avevano forzato un cancello e fatto irruzione nel recinto.

mp