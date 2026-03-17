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Francia Macron: «Niente operazioni a Hormuz nell'attuale contesto»

SDA

17.3.2026 - 16:26

"La Francia non ha scelto questa guerra, non vi partecipa e adottiamo una posizione puramente difensiva", ha detto Emmanuel Macron.
"La Francia non ha scelto questa guerra, non vi partecipa e adottiamo una posizione puramente difensiva", ha detto Emmanuel Macron.
Keystone

«La Francia non prenderà mai parte alle operazioni per aprire e liberare lo Stretto di Hormuz», ha dichiarato oggi il presidente francese, Emmanuel Macron.

Keystone-SDA

17.03.2026, 16:26

17.03.2026, 16:29

Questi ha così risposto al suo omologo statunitense Donald Trump che ha ripetutamente esortato le nazioni occidentali a intervenire in aiuto degli Stati Uniti e di Israele nello Stretto.

«La Francia, tuttavia, si terrà pronta a partecipare alle scorte navali quando la situazione sarà più tranquilla», ha proseguito. «La Francia non ha scelto questa guerra, non vi partecipa e adottiamo una posizione puramente difensiva», ha ribadito il capo dello Stato francese prima di una nuova riunione del Consiglio di difesa all'Eliseo.

«I nostri obiettivi sono chiari: proteggere i nostri cittadini, le nostre risorse diplomatiche e militari nella regione», ha affermato il presidente, ribadendo anche l'obiettivo di «stare al fianco di tutti i nostri partner». «Abbiamo fornito loro supporto, con un obiettivo molto chiaro: contenere il più possibile la diffusione geografica del conflitto e garantire la libertà di navigazione e la sicurezza marittima nella regione».

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