Francia Il presidente Macron nomina di nuovo Lecornu premier 

SDA

10.10.2025 - 22:18

«Accetto - per dovere - la missione affidatami dal presidente della Repubblica», scrive in un messaggio sulla rete sociale X Sébastien Lecornu dopo la riconferma a primo ministro (foto d'archivio).
«Accetto - per dovere - la missione affidatami dal presidente della Repubblica», scrive in un messaggio sulla rete sociale X Sébastien Lecornu dopo la riconferma a primo ministro (foto d'archivio).
Keystone

Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato di nuovo Sebastien Lecornu come primo ministro. Lo ha appena annunciato l'Eliseo.

Keystone-SDA

10.10.2025, 22:18

10.10.2025, 22:35

«Accetto – per dovere – la missione affidatami dal presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per dotare la Francia di un bilancio entro la fine dell'anno e di affrontare i problemi quotidiani dei nostri connazionali», scrive in un messaggio sulla rete sociale X Sébastien Lecornu dopo la riconferma.

«Farò di tutto per riuscire in questa missione: dobbiamo porre fine a questa crisi politica, che sta esasperando il popolo francese, e a questa instabilità, che è dannosa per l'immagine della Francia e per i suoi interessi».

Macron avrebbe dato «carta bianca» a Lecornu, che ha rinominato quattro giorni dopo le sue dimissioni. È quanto si riferisce nell'entourage del presidente. In particolare questo riguarderebbe «i negoziati» con i partiti politici e «le proposte di nomina», ha precisato all'agenzia di stampa France-Presse (Afp) una persona vicina al capo dello Stato.

La nomina è avvenuta esattamente alla scadenza del termine di 48 ore che Macron si era fissato mercoledì sera per designare un nuovo capo del governo, dopo le ultime trattative con i suoi alleati.

