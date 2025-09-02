  1. Clienti privati
Francia Macron «ordina» ai capi della maggioranza di lavorare con il PS

SDA

2.9.2025 - 17:56

Il presidente francese Emmanuel Macron
Il presidente francese Emmanuel Macron
Keystone

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha «ordinato» oggi ai capi della coalizione di governo, riuniti a pranzo all'Eliseo, di «lavorare con i socialisti» e altri partiti eccetto la France Insoumise (LFI) e il Rassemblement National (RN).

Keystone-SDA

02.09.2025, 17:56

02.09.2025, 18:12

Con questa raccomandazione il capo di Stato intende «allargare» la base nella prospettiva del voto di fiducia chiesto dal primo ministro François Bayrou, «ed eventualmente dopo». Lo ha riferito uno dei partecipanti alla riunione.

Macron ha ricordato ai presenti al pranzo, il loro «dovere di responsabilità e di stabilità».

