Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato oggi che la ripresa del dialogo con il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, è «in corso di preparazione», sottolineando però che Mosca non mostra una «reale volontà» di negoziare la pace in Ucraina.

Interrogato sul tema durante una visita in Savoia, Macron ha risposto che la ripresa del dialogo «si sta preparando e quindi ci sono discussioni in corso a livello tecnico». Il presidente ha precisato che tutto si fa «in trasparenza e in concertazione» con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky: «È importante che gli europei ripristinino i loro canali di discussione».

Il capo dell'Eliseo non ha voluto anticipare date, definendo poi «intollerabili» le recenti offensive russe, che non fanno pensare a «una reale volontà di negoziare per la pace».

Macron aveva affermato a dicembre che sarebbe «nuovamente tornato ad essere utile parlare a Vladimir Putin», un annuncio accolto positivamente dal Cremlino.