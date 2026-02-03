  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Francia Macron: «Si lavora alla ripresa del dialogo con Putin»

SDA

3.2.2026 - 15:57

Emmanuel Macron aveva affermato a dicembre che sarebbe "nuovamente tornato ad essere utile parlare a Vladimir Putin", un annuncio accolto positivamente dal Cremlino.
Emmanuel Macron aveva affermato a dicembre che sarebbe "nuovamente tornato ad essere utile parlare a Vladimir Putin", un annuncio accolto positivamente dal Cremlino.
Keystone

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato oggi che la ripresa del dialogo con il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, è «in corso di preparazione», sottolineando però che Mosca non mostra una «reale volontà» di negoziare la pace in Ucraina.

Keystone-SDA

03.02.2026, 15:57

03.02.2026, 16:07

Interrogato sul tema durante una visita in Savoia, Macron ha risposto che la ripresa del dialogo «si sta preparando e quindi ci sono discussioni in corso a livello tecnico». Il presidente ha precisato che tutto si fa «in trasparenza e in concertazione» con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky: «È importante che gli europei ripristinino i loro canali di discussione».

Il capo dell'Eliseo non ha voluto anticipare date, definendo poi «intollerabili» le recenti offensive russe, che non fanno pensare a «una reale volontà di negoziare per la pace».

Macron aveva affermato a dicembre che sarebbe «nuovamente tornato ad essere utile parlare a Vladimir Putin», un annuncio accolto positivamente dal Cremlino.

I più letti

Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Cristiano Ronaldo va in sciopero nonostante il nuovo contratto da urlo, ecco cosa succede
Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio
Il barista ricorda il rogo a Crans-Montana: «Ho cercato di tirare qualcuno con me»
Vreni Schneider: «Perché proprio Ulrike Maier? Era l'unica madre in Coppa del Mondo»

Altre notizie

Stati Uniti. Lo spettro delle elezioni di metà mandato agita Trump: «Nazionalizzare il voto»

Stati UnitiLo spettro delle elezioni di metà mandato agita Trump: «Nazionalizzare il voto»

Sotto il mirino USA. «Al via la missione Arctic Sentry della NATO per la Groenlandia»

Sotto il mirino USA«Al via la missione Arctic Sentry della NATO per la Groenlandia»

Regno Unito. Mandelson si dimette dalla Camera dei Lord per la vicenda Epstein

Regno UnitoMandelson si dimette dalla Camera dei Lord per la vicenda Epstein