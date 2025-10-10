  1. Clienti privati
Francia Macron: «Un cammino per il compromesso è possibile»

SDA

10.10.2025 - 20:04

Bisogna ''fare di tutto'' per evitare lo scioglimento dell'Assemblea nazionale e il conseguente ritorno alle elezioni anticipate, avrebbe detto il presidente francese Emmanuel Macron, secondo fonti a lui vicine citate dall'emittente televisiva privata francese BFM TV. (Immagine d'archivio di ieri)
Bisogna ''fare di tutto'' per evitare lo scioglimento dell'Assemblea nazionale e il conseguente ritorno alle elezioni anticipate, avrebbe detto il presidente francese Emmanuel Macron, secondo fonti a lui vicine citate dall'emittente televisiva privata francese BFM TV. (Immagine d'archivio di ieri)
Keystone

Emmanuel Macron ritiene che la riunione con i partiti politici all'Eliseo, la residenza ufficiale del presidente della Repubblica a Parigi, abbia «confermato che esiste un cammino possibile per trovare compromessi ed evitare la dissoluzione» del parlamento.

Keystone-SDA

10.10.2025, 20:04

10.10.2025, 20:32

Lo riferisce una fonte vicina al presidente contattate da alcuni giornalisti dell'Esagono.

«È su questa base che (il presidente) si assumerà le proprie responsabilità nominando un primo ministro», ha proseguito la fonte, senza fornire ulteriori dettagli sui tempi della nomina né sul profilo del futuro capo del governo.

Bisogna «fare di tutto» per evitare lo scioglimento dell'Assemblea nazionale (il ramo più importante del sistema bicamerale dell'Esagono) e il conseguente ritorno alle elezioni anticipate, avrebbe detto Macron, secondo fonti a lui vicine citate dall'emittente televisiva privata francese BFM TV.

