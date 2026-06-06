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Francia È morta Bernadette Chirac, la vedova dell'ex presidente Jacques

SDA

6.6.2026 - 11:24

Jacques e Bernadette Chirac nel 2013.
Jacques e Bernadette Chirac nel 2013.
Keystone

Bernadette Chirac, vedova dell'ex presidente francese Jacques Chirac, è morta ieri sera all'età di 93 anni, come annunciato sabato all'Afp dalla figlia Claude Chirac.

Keystone-SDA

06.06.2026, 11:24

06.06.2026, 11:25

Madame Chirac, nata Bernadette Chodron de Courcel, «si è spenta serenamente in serata, circondata dalla sua famiglia. Aveva appena compiuto 93 anni» il 18 maggio, ha dichiarato la figlia.

È stata l'unica First Lady ad aver ricoperto una carica politica a proprio nome, come consigliera generale del dipartimento della Corrèze, dove è stata eletta ininterrottamente dal 1979 al 2015.

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