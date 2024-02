L'ex ministro della Giustizia francese Robert Badinter si è spento oggi all'età di 95 anni. (immagine d'archivio) Keystone

E' morto oggi all'età di 95 anni Robert Badinter, ex ministro della Giustizia di François Mitterrand, considerato l'artefice dell'abolizione della pena di morte, legge che difese con tutte le sue forze in Parlamento e fece approvare.

Badinter è stato anche presidente del Consiglio costituzionale ed era una delle ultime figure vicine a Mitterrand ancora in vita.

«Avvocato, Guardasigilli, uomo dell'abolizione della pena di morte. Robert Badinter non ha mai smesso di perorare la causa dei Lumi, era una figura del secolo, una coscienza repubblicana, lo spirito francese», ha scritto il presidente francese, Emmanuel Macron, in un messaggio pubblicato su X (ex Twitter).

Badinter era considerato tra le personalità più autorevoli del mondo politico e intellettuale della Francia.

SDA