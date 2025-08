Circa 10'000 ettari di terreno sono già andati in fumo nel massiccio delle Corbières. (foto d'archivio) Keystone

Un incendio di eccezionale intensità ha devastato in poche ore almeno 10'000 di ettari di vegetazione nel massiccio delle Corbières, nel dipartimento dell'Aude, nel sudovest della Francia. Il bilancio provvisorio è di un morto e nove feriti.

Keystone-SDA SDA

Le fiamme, alimentate dalle raffiche di vento che soffiano nella regione occitana, si sono propagate tra sterpaglie e foreste, prima di raggiungere il villaggio di Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, vicino Caracassonne, dove alcune case sono state bruciate. Una donna è morta, hanno riferito le autorità locali aggiornando il bilancio dei roghi che vede anche nove feriti (due civili e sette pompieri) e un disperso.

I villeggianti dei vicini campeggi di Lagrasse e Fabrezan sono stati fatti evacuare in modo preventivo, come anche anche una trentina di case a Tournissan, un altro villaggio della zona, dove almeno una casa risulta parzialmente incendiata, oltre che diversi giardini.

L'incendio ha imposto ieri sera la chiusura dell'autostrada A9, il principale asse stradale tra Francia e Spagna, tra Perpignano e Narbona, in entrambe le direzioni, ha indicato la prefettura citata dall'agenzia France Presse.

Stando al sito internet del quotidiano «Le Figaro», sono stati mobilitati questa notte 1'250 pompieri e nove Canadair, due elicotteri anti-incendio e cinque aerei Dash. Si contano 2'500 case prive di corrente elettrica mentre due campeggi sono in corso di evacuazione in zona La Palme. Secondo il giornale circa 10'000 ettari di terreno sono già andati in fumo.

Le Corbières sono una delle zone più apprezzate dell'Occitania, note per i suggestivi paesaggi e per i borghi storici, nonché la cultura viticola molto radicata. L'incendio divampato nell'Aude è il più importante verificatosi in Francia dall'inizio dell'estate.

Intanto, un secondo incendio viene segnalato nel comune di Montagnac (Hérault), nel parco di Bessulles, tra Montpellier et Béziers. Secondo quanto riferito dalla prefettura su X, otto gruppi di pronto intervento sono impegnati sul posto per spegnere le fiamme insieme ad un elicottero dei pompieri.