Voluto da Trump La Francia non intende aderire al Consiglio di pace per Gaza

SDA

19.1.2026 - 17:04

Il presidente francese Emmanuel Macron
Keystone

Al momento la Francia non è «favorevole» a una eventuale adesione al cosiddetto «Consiglio di pace» voluto dal presidente Usa, Donald Trump, che ''suscita interrogativi importanti».

Keystone-SDA

19.01.2026, 17:04

È quanto dichiarano all'agenzia France Presse fonti vicine al presidente, Emmanuel Macron, secondo cui la Carta di questa iniziativa ''supera lo stretto quadro di Gaza'', contrariamente alle attese iniziali.

''Suscita importanti interrogativi, in particolare, circa il rispetto dei principi e della struttura delle Nazioni Unite, che non possono in nessun modo venire rimessi in discussione», avvertono le fonti a Parigi.

Dal canto suo, il Canada «non pagherà per un seggio» nel «Board of Peace» di Donald Trump: lo riferisce la stessa Afp citando fonti del governo di Ottawa.

