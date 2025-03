L'influence algerino Doualemn Keystone

L'influencer algerino Doualemn è stato posto questa mattina in stato di fermo a Montpellier, nel sud della Francia, ed ha ricevuto dalle autorità l'ordine di espulsione verso l'Algeria. Lo hanno reso noto fonti della polizia.

Doualemn, il cui vero nome è Boualem Naman, ha 59 anni e un suo primo tentativo di espulsione verso il Paese di origine ha causato un inasprimento dei rapporti fra Parigi ed Algeri nel mese di gennaio. Doualemn «è stato posto in detenzione amministrativa in attesa del suo allontanamento», hanno precisato le fonti a BFM TV.

Ad inizio gennaio, l'influencer, che ha 138'000 follower su TikTok, aveva diffuso un video nel quale esortava ad infliggere un «duro castigo» ad un oppositore del potere in Algeria. Il 6 marzo è stato condannato per questo a 5 mesi di carcere con la condizionale per «incitamento a commettere un reato».

A gennaio, quando era stato già raggiunto da un primo ordine di espulsione, l'Algeria lo aveva respinto e rispedito in Francia, dando inizio all'attuale crisi diplomatica con Parigi.