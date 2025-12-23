  1. Clienti privati
Un esercizio provvisorio Ok del Governo francese a una legge speciale per ovviare al flop sul budget

SDA

23.12.2025 - 07:25

Il governo francese ha presentato una sorta di esercizio provvisorio per finanziare temporaneamente i servizi fondamentali dello Stato e le sue amministrazioni. (foto d'archivio)
Il governo francese ha presentato una sorta di esercizio provvisorio per finanziare temporaneamente i servizi fondamentali dello Stato e le sue amministrazioni. (foto d'archivio)
Keystone

Dopo il flop nella ricerca di un compromesso tra Camera e Senato nel progetto di bilancio 2026, il governo francese ha presentato ieri sera un progetto di «legge speciale», sorta di esercizio provvisorio, per garantire la continuità della macchina dello Stato.

Keystone-SDA

23.12.2025, 07:25

23.12.2025, 08:20

La situazione «non è soddisfacente», «dobbiamo andare più veloci, e a gennaio dare un budget alla nazione», ha dichiarato il presidente Emmanuel Macron che ha partecipato alla riunione all'Eliseo subito dopo il suo rientro a Parigi dagli Emirati Arabi Uniti.

La finanziaria 2026 «dovrà mantenere l'obiettivo del 5% di deficit e finanziare le nostre priorità», ha aggiunto Macron secondo quanto riferito dalla portavoce del governo Maud Bregeon.

La legge speciale dovrebbe permettere di finanziare temporaneamente i servizi fondamentali dello Stato e le sue amministrazioni basandosi provvisoriamente sull'esercizio 2025.

Dopo il via libera del governo il voto della legge speciale in parlamento è atteso per oggi. I parlamentari dovrebbero poi tornare a dibattere del budget 2026 dopo le feste di fine anno.

